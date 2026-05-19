C’è chi dipinge e chi canta per i turisti: Piazza Duomo si trasforma nella “Via degli Artisti” VIDEO

L’iniziativa riproposta dal Comitato degli Artisti piace ai tanti croceristi che visitano Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Piazza Duomo piana di croceristi e di artisti. Stamattina davanti alla Cattedrale di Messina c’era chi dipingeva, chi disegnava, chi lavorava l’argilla e chi cantava per un pubblico di turisti. I componenti del Comitato degli Artisti di Messina si sono dati appuntamento in piazza per dare il via ad un nuovo ciclo di eventi.

Il 24 maggio un’estemporanea all’Orto botanico

“Il prossimo sarà il 24 maggio all’Orto botanico di Messina, tutti i cittadini sono invitati all’estemporanea di pittura”, dice il fumettista messinese e fondatore del comitato Lelio Bonaccorso. Grazie al regolamento approvato lo scorso anno dal Consiglio comunale gli artisti adesso possono esibirsi liberamente nei luoghi pubblici della città. Basta compilare la richiesta sulla piattaforma Young Me sul sito del Comune di Messina, inserire i propri dati e in tempo reale la Polizia Municipale sa dove e quando sono posizionati gli artisti.

“Comitato nato per coinvolgere chi ha questa passione”

“E’ un modo per rendere la nostra città più allegra, luminosa e colorata, ma soprattutto coinvolgere tanta gente che ha questa passione. Nonostante la pioggia siamo qui e siamo felici di esserci”, conclude Bonaccorso.

“Anche gli artisti più timidi hanno trovato il coraggio di esibirsi”

In effetti grazie alla costituzione del comitato molti artisti si sono conosciuti e hanno fatto squadra. “Anche chi è più timido, chi non si era mai esibito in pubblico, ha trovato il coraggio di farlo. Ci diamo coraggio e ci supportiamo a vicenda. E poi le nostre opere, grazie ai molti croceristi che si fermano a guardarci o ad acquistare, possono uscire dalle nostre case e arrivare in tutto il mondo”, aggiunge l’artista messinese e membro del comitato Barbara Buceti.