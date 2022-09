Messina. "Il tuo nome è donna", entro il 25 settembre il bando per under 35 - Tempostretto

Nuova edizione della residenza artistica diretta da Angelo Campolo, attore e regista

MESSINA – Bando teatrale per giovani artisti. È aperto a compagnie, gruppi ed artisti under 35 che operano nell’ambito del Teatro, del Teatro-danza e delle Arti performative, il nuovo bando del progetto “Il tuo nome è donna”, residenza per artisti ideata e diretta dall’attore e regista Angelo Campolo. Obiettivo è quello di sostenere progetti che, in maniera libera e personale, si sviluppino intorno a storie (reali o immaginarie, biografiche o autobiografiche) legate a sfide nei confronti di pregiudizi, ingiustizie o disuguaglianze sociali.

Il bando, in scadenza il 25 settembre, è disponibile online.

Ricerca e studio al Teatro “Annibale Maria di Francia”

Al gruppo selezionato verrà offerto un periodo di ricerca e studio, dal 10 al 16 ottobre 2022 a Messina, con messa a disposizione del Teatro “Annibale Maria di Francia” per le prove, alloggio, vitto ed un premio di produzione pari ad euro 1.000 oltre alla possibilità di una messa in scena aperta al pubblico, a conclusione della residenza, presso il teatro “3 Mestieri” di Messina.

Saranno inoltre previsti incontri con realtà professionali che operano nel sociale nel territorio messinese per realizzare un’attività formativa narrative-based incentrata sullo scambio di punti di vista e di esperienze con gli operatori del Cirs (Centro Italiano Integrazione sociale), di Posto Occupato e dell’Ufficio della Consigliera di Parità e del “Comitato per Pari Opportunità e Benessere” della Città Metropolitana.

La manifestazione è sostenuta dal Fondo Artisti Inps e dall’ Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo. rientra nelle progettualità “Periferie” di Daf Project con il contributo del Comune di Messina.

Un percorso incentrato sul Teatro come strumento di formazione, analisi e racconto dell’attività svolte in ambito sociale.

“Opportunità per giovani artisti”

“Felice di offrire questa opportunità a giovani artisti – dichiara Angelo Campolo – che vogliono proporre storie e narrazioni legate ai temi del nostro presente. C’è un aspetto che mi preme sottolineare e che spero venga condiviso anche da chi in futuro organizzerà residenze ed offrirà opportunità produttive ai giovani. Mi riferisco al fatto che questa iniziativa accoglie anche proposte non inedite, alla luce di una realtà artistica e produttiva che in Italia vede tanti lavori nascere e morire nel giro di poche repliche, spesso partorite con tempi di prova davvero risicati. Mi auguro che la tendenza si inverta, pensando a tanti giovani alle prese con progetti “aperti” e poi abbandonati, che non hanno avuto l’opportunità di esprimersi e sperimentare come avrebbero meritato”.