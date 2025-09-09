 Messina. "Il viale Palatucci è una pista per moto"

Segnalazione WhatsApp

martedì 09 Settembre 2025 - 16:31

Un cittadino denuncia una situazione intollerabile "tra schiamazzi e rumori assordanti" nella zona dell'Annunziata

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo per porre l’attenzione su una condizione ormai insopportabile che riguarda viale Giovanni Palatucci, la strada che dall’Annunziata conduce verso il dipartimento di Lettere. Da oltre due anni questa via si è trasformata in una vera e propria pista per motorini e moto, con schiamazzi, corse e rumori assordanti che si protraggono anche nelle ore più improbabili della notte. Nonostante le continue segnalazioni alle forze dell’ordine, la situazione non è mai cambiata e i residenti si trovano costretti a subire ogni giorno questo caos”.

Conclude il cittadino: “Chiediamo che questa problematica venga portata all’attenzione pubblica, nella speranza che la pressione mediatica possa finalmente smuovere chi di dovere a intervenire concretamente”.

