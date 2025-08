Messina. Impianti da recuperare, la commissione Sport chiede quando

Palestra di Villa Dante, riapertura Cappuccini, nuova piscina al PalaMili. Questi e altri gli argomenti trattati, la commissione chiede convocazione della Social City

MESSINA – Nella mattinata odierna la V Commissione Sport, presieduta dal consigliere Raimondo Mortelliti, aveva come argomento la concessione dell’impianto Franco Scoglio e in generale l’utilizzo dei vari impianti cittadini. Dopo aver affrontato l’argomento più caldo, relativo allo stadio cittadino e i rapporti tra Acr Messina e amministrazione comunale, i consiglieri facente parte della commissione hanno avanzato richieste da calendarizzare al presidente in vista delle prossime sedute.

Dopo aver discusso dell’argomento più caldo, i debiti per l’utilizzo dello stadio Franco Scoglio e i rapporti dell’amministrazione con la società Acr Messina, i consiglieri facenti parte della V Commissione Sport hanno voluto chiedere al presidente Mortelliti la presenza di ospiti informati nelle prossime sedute, dal dirigente De Francesco, all’assessore Finocchiaro e anche alla Social City che con Villa Dante e ora la piscina Cappuccini ha in mano due impianti sotto attenta osservazione per la cittadinanza.

Centofanti: “Società orfane di Villa Dante”

La consigliera Amalia Centofanti ha richiesto in particolare attenzione per la palestra di Villa Dante: “Da mesi chiusa e con le tre società che si allenavano che non hanno potuto continuare a farlo provvedendo loro stesse a trovare soluzioni e impianti alternativi. Chiederei nella prossima commissione la convocazione, per trattare l’argomento, dell’assessore Finocchiaro e dell’esperto Giorgio, per chiedere loro intanto le condizioni attuali della palestra ed eventuali nuove concessioni di impianti per proseguire l’attività. Per questo motivo chiedo anche la presenza della Messina Social City in una delle prossime commissioni”. In particolare Villa Dante era la casa della Top Spin Messina, formazione di tennistavolo maschile militante in serie A1 e che qualche mese fa si è giocata il tricolore in finale playoff disputando le partite casalinghe al PalaLaganà di Montepiselli, chiedendo e ottenendo dalla società Messina Futsal, che ha in gestione l’impianto comunale per 15 anni, ospitalità.

Busà: “Più campi da calcio in zona sud”

Il consigliere Giuseppe Busà propone un’idea per attivare di più la zona sud: “Chiedo che si possa realizzare una piscina in zona sud e anche un incontro con Finocchiaro al fine di reperire terreni in zona sud per fare campi da calcio. Esistono terreni usati per questo in passato e ora abbandonati, che però sono di proprietà privata. C’è esigenza in città di campi da calcio e di allenamento, si potrebbe capire come trovare una soluzione mediando con i proprietari”.

Carbone sulla Cappuccini: “Quando riapre?”

Il consigliere Dario Carbone in passato è stato molto attento sull’argomento riapertura piscina Cappuccini, ci torna ora che l’impianto è stato affidato alla Messina Social City: “Abbiamo preso atto della non risposta del sindaco, l’impianto è stato affidato alla Messina Social City a giugno e mi sembra paradossale che la partecipata debba ancora verificare lo stato attuale della piscina prima di affidarlo a sua volta o riaprirlo. In sintesi la domanda è, questa piscina quando riapre?”. Il consigliere e presidente di commissione Mortelliti ricorda che il sindaco ha già risposto che riaprirà a settembre.

Russo: “Affidarli in house fa perdere introiti?”

Il consigliere Alessandro Russo chiede alla Commissione di far luce su un aspetto più tecnico: “Ricordo la richiesta di inserire all’ordine del giorno lo stato di concessioni generali. Dalla piscina Cappuccini ad altri impianti affidati alla Social City, vorrei confrontarmi con assessore e direttore generale, per capire se ci sono requisiti per affidarli in house direttamente e non come prima forma il bando pubblico aperto alle società sportive. In questo modo capire anche se con l’affidamento non in house si potrebbero portare introiti nelle casse del comune”.

Interventi finali

A chiudere la commissione gli interventi flash di Giandomenico La Fauci che, riprendendo l’intervento del collega Busà, sottolinea l’importanza di “rendere agibili e funzionali gli impianti già esistenti prima di crearne altri”, a questo però risponde il presidente Raimondo Mortelliti ricordando i lavori in corso o che a breve partiranno al Bonanno, al Celeste, al PalaTracuzzi e alla Juvara. Infine il consigliere Cosimo Oteri richiede la presenza “fondamentale” del dirigente De Francesco ad una delle prossime commissioni e ricorda che per quanto riguarda la richiesta di piscina in zona sud “l’assessore Finocchiaro un anno fa parlò di piscina nell’area del PalaMili”.

