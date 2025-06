Riapre la piscina Cappuccini, affidamento a Messina Social City

In attesa dei nuovi interventi di riqualificazione, la Giunta Basile la affida in via temporanea alla partecipata. Una riapertura parziale dopo tanti anni

MESSINA – Una piscina chiusa da anni. E si attendeva il bando per l’assegnazione della gestione a una società sportiva. Conclusi alcuni lavori, e in vista di una nuova riqualificazione, con altri interventi, la piscina Cappuccini può riaprire. E ieri una delibera della Giunta Basile ha optato per una gestione diretta della struttura, con un affidamento temporaneo a Messina Social City, in modo da garantirne la riapertura parziale. Il tutto senza oneri finanziari a carico del bilancio. A proporre la soluzione l’assessore con delega allo Sport Massimo Finocchiaro. E in questi giorni sarà comunicata la data di riapertura.

Si legge nella delibera: “Considerato che non risulta praticabile l’affidamento in gestione per un congruo periodo, atteso che l’intero l’impianto natatorio è interessato da un progetto di lavori di riqualificazione, finanziato con fondi Fsc 2021-27, il cui decreto è in fase di emissione”, si è valutato che i tempi di utilizzo per una società sportiva sarebbero stati davvero brevi. “Con un solo preavviso di tre mesi, la gestione dovrà essere immediatamente interrotta per la riconsegna della struttura nella piena disponibilità degli uffici comunali per l’avvio della procedura di affidamento dei lavori”, viene evidenziato.

L’obiettivo è quello di ristrutturare l’intero impianto Cappuccini. Dalla piscina coperta alla vasca per i tuffi e al campo di atletica.

“Data la carenza d’impianti, rendiamo subito fruibile la piscina scoperta”

Si egge sempre nella delibera: “In atto sussiste una carenza di impianti sportivi natatori, ciò ne giustifica la volontà dell’amministrazione di rendere immediatamente fruibile la piscina scoperta per assicurare un

servizio di pubblica utilità e per il rilancio della pratica sportiva del nuoto, della pallanuoto e di tutte

le discipline praticabili regolamentate dal Coni e dal Cip”.

I progetti per anziani e disabili con Messina Social City

Questa scelta permette di affidare all’Azienda speciale Messina Social City anche dei progetti di valore sociale, si mette in risalto nella delibera. Ovvero “promuovere la pratica sportiva natatoria tra le fasce più deboli della popolazione e momenti di socialità e svago per anziani e disabili. E si ricorda che la partecipata, nell’ambito del progetto Pon Poc Metro Metro 2014-2020 Me3.3.1.c, ha svolto attività di promozione della pratica sportiva e degli sport olimpici e paralimpici. E sarà riproposto il progetto “Way Welfare Activity for Young Percorsi di inclusione attiva”.

