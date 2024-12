Messina in festa, parte il bus natalizio di Atm

Dal 14 dicembre al 6 gennaio, Babbo Natale, maghi ed elfi in movimento con un mezzo elettrico della partecipata

MESSINA – “Il tour del bus natalizio di Atm è pronto a partire per portare un po’ di magia in tutti i quartieri della città. L’iniziativa, promossa nell’ambito del cartellone natalizio del Comune di Messina, prenderà il via sabato mattina, 14 dicembre, e si concluderà il 6 gennaio. Domani, il bus elettrico addobbato a festa farà tappa, di mattina, a casa Serena, Giostra, San Michele e Gravitelli; nel pomeriggio attraverserà le vie cittadine per raggiungere l’ospedale Piemonte, il Policlinico, Villa Dante e infine il teatro Vittorio Emanuele”. Ad annunciarlo la stessa partecipata, con il Comune di Messina.

“Per il terzo anno consecutivo il bus natalizio di Atm girerà in lungo e in largo per la città durante il periodo delle festività, regalando momenti di magia e divertimento a bambini e adulti. Cercheremo di portare un po’ di spensieratezza anche a chi sta va vivendo momenti di difficoltà e si trova ricoverato negli ospedali cittadini”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Anche nell’organizzazione di queste iniziative ludiche, l’amministrazione comunale non dimentica la propria mission, che è quella incentivare la mobilità sostenibile. Non a caso, il bus messo a diposizione dall’Azienda Trasporti fa parte della flotta elettrica ed è a emissione zero. Il bus natalizio di Atm, dunque, non è solo un’iniziativa coinvolgente ma anche sostenibile”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.

In giro per la città con il bus natalizio

“Siamo felici di proporre anche quest’anno questa bellissima iniziativa. A bordo del nostro bus natalizio ci saranno Babbo Natale, elfi, maghi e musicisti, che porteranno un po’ di magia in giro per la città. Doneremo caramelle e cioccolatini ai più piccini ma anche momenti di intrattenimento, grazie alla presenza di un dj che nelle varie soste farà ascoltare ai presenti musiche natalizie, creando un’atmosfera unica e divertente”, spiega la presidente di Atm Spa Carla Grillo.

Domenica 15 dicembre, nel corso della mattinata, il bus natalizio di Atm raggiungerà l’ospedale Papardo, Torre Faro, Ganzirri e Piazza Duomo; e nel pomeriggio si sposterà a Villa Mazzini, Cristo Re e Piazza Cairoli.

