Messina in marcia per la prevenzione, la camminata solidale contro il tumore al seno

Messina ha risposto alla Camminata Solidale per la lotta contro il tumore al seno, evento patrocinato dal Comune e organizzato dalla cittadinanza, dall’Associazione Salus e dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). La manifestazione, all’insegna dello slogan “Un gesto d’amore, un controllo che salva”, ha unito tanti messinesi in un percorso di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’“Ottobre Rosa”, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, e ha l’obiettivo concreto di raccogliere fondi destinati a finanziare esami sanitari gratuiti per la prevenzione dei tumori sul territorio.

Il patrocinio del Comune di Messina

“Un passo dopo l’altro, insieme per la prevenzione – ha detto il sindaco Federico Basile -. Messina ha camminato unita per una causa fondamentale: la lotta contro il tumore al seno. Con orgoglio il Comune di Messina ha patrocinato la Camminata Solidale organizzata dalla cittadinanza e dall’Associazione Salus e Lilt, evento simbolo di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca”.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando il valore della partecipazione civica. “Grazie a tutta la cittadinanza che ha partecipato con entusiasmo e solidarietà: ogni presenza è un segno tangibile di vicinanza alle donne e alle famiglie che combattono questa battaglia e un invito a non trascurare la prevenzione,” ha aggiunto Basile.

L’Amministrazione ha ribadito l’impegno delle istituzioni a proseguire su questa strada. “Continueremo a sostenere la ricerca e le attività di informazione, perché solo insieme possiamo costruire una comunità più consapevole, attenta e solidale. Il ricavato permetterà screening gratuiti per la prevenzione dei tumori,” ha concluso il sindaco.