Messina in marcia per la prevenzione, la camminata solidale contro il tumore al seno

lunedì 13 Ottobre 2025 - 11:30

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’“Ottobre Rosa”

Messina ha risposto alla Camminata Solidale per la lotta contro il tumore al seno, evento patrocinato dal Comune e organizzato dalla cittadinanza, dall’Associazione Salus e dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). La manifestazione, all’insegna dello slogan “Un gesto d’amore, un controllo che salva”, ha unito tanti messinesi in un percorso di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’“Ottobre Rosa”, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, e ha l’obiettivo concreto di raccogliere fondi destinati a finanziare esami sanitari gratuiti per la prevenzione dei tumori sul territorio.

Il patrocinio del Comune di Messina

“Un passo dopo l’altro, insieme per la prevenzione – ha detto il sindaco Federico Basile -. Messina ha camminato unita per una causa fondamentale: la lotta contro il tumore al seno. Con orgoglio il Comune di Messina ha patrocinato la Camminata Solidale organizzata dalla cittadinanza e dall’Associazione Salus e Lilt, evento simbolo di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca”.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando il valore della partecipazione civica. “Grazie a tutta la cittadinanza che ha partecipato con entusiasmo e solidarietà: ogni presenza è un segno tangibile di vicinanza alle donne e alle famiglie che combattono questa battaglia e un invito a non trascurare la prevenzione,” ha aggiunto Basile.

L’Amministrazione ha ribadito l’impegno delle istituzioni a proseguire su questa strada. “Continueremo a sostenere la ricerca e le attività di informazione, perché solo insieme possiamo costruire una comunità più consapevole, attenta e solidale. Il ricavato permetterà screening gratuiti per la prevenzione dei tumori,” ha concluso il sindaco.

