Messina in Progresso lancia il percorso verso le elezioni europee 2024

Diversi incontri in programma a febbraio

MESSINA – L’associazione “Messina in Progresso” annuncia l’avvio del percorso verso le Elezioni Europee 2024, che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024, composto da cinque tappe di formazione, confronto e dibattito.

Dopo il successo dell’iniziativa delle panchine europee a Villa Dante lo scorso luglio, l’associazione ha deciso di canalizzare l’entusiasmo generato in quella occasione in un percorso di consapevolezza, crescita e partecipazione attiva. Ogni tappa sarà caratterizzata dalla presenza di enti, professori, giovani professionisti, eurodeputati e associazioni nazionali e internazionali che si occupano giornalmente di tematiche europee.

I partner coinvolti sono il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina, il Centro di Documentazione Europea di Messina, Europhonica, la Fondazione Antonio Megalizzi, Panchine Europee in Italia, One Hour For Europe, Giovani Federalisti Europei e il Movimento Federalista Europeo.

La prima tappa del percorso è stata realizzata mercoledì 24 gennaio nella sede dell’Associazione in Via Santa Maria dell’Arco, 55, con un incontro formativo su Istituzioni e Diritto dell’Unione Europea, tenuto dalla prof.ssa Anna Pitrone del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina, in collaborazione con il Centro di Documentazione Europea di Messina.

Le tappe successive includono:

2 e 3 febbraio – Fondazione Antonio Megalizzi – Sede Associazione