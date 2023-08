Il signor Grillo ha preso in cura un terreno Iacp e spesso dona quello che produce alle famiglie in difficoltà

MESSINA – A Bisconte, in un piccolo terreno che ha preso in cura, il signor Nato Grillo coltiva ortaggi di ogni tipo e spesso li regala alle famiglie che hanno bisogno. Cipolle, peperoni, patate ma anche zucche di grandi dimensioni che hanno destato tanta curiosità. L’ultima, immortalata in una foto che sta facendo il giro dei social, pesa addirittura 50 chili.