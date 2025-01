Messina, “in via del Santo la fogna è di nuovo a cielo aperto” VIDEO

Oggi l'intervento di Amam. "Da sei mesi combatto con questo problema", ci dice un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via del Santo. A distanza di appena sei mesi ecco, ancora una volta, i risultati di un lavoro eseguito in maniera molto parziale e approssimativa. Non vengono fatti degli interventi ma degli accomodamenti. La fogna è di nuovo a cielo aperto e la caditoia non è mai ripristinata, malgrado sia stata più volte segnalata. Il problema persiste da circa un anno e mezzo. Prima di uscire di casa, dobbiamo controllare che non passino auto, altrimenti rischiamo di essere schizzati dalla fogna”.

Al pari de lettore, anche noi abbiamo segnalato ad Amam. Il presidente Paolo Alibrandi ci aveva rassicurato che sarebbero intervenuti presto. E così è stato. Questo pomeriggio, intorno le 15, gli interventi di Amam. “Un signore gentilissimo, insieme alla ditta privata, ha pulito e aspirato la fogna in strada. Mi hanno assicurato che sistemeranno presto anche la caditoia”, ha dichiarato il cittadino.