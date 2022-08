Messina. In visita a Ferragosto alla Casa circondariale il Dg del personale e delle risorse Parisi - Tempostretto

orterà la propria vicinanza al personale, incessantemente impegnato, anche in giornate festive come quella ferragostana

MESSINA – Il direttore generale del personale e delle risorse presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Massimo Parisi, il prossimo Ferragosto si recherà in visita presso la Casa circondariale di Messina. Parisi porterà la propria vicinanza al personale, incessantemente impegnato, anche in giornate festive come quella ferragostana, nell’espletamento dei compiti istituzionali loro demandati. Ad annunciare la visita è stata la direttrice della Casa circondariale, Angela Schiavicco.