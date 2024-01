Fiamme spente dai vigili del fuoco

Alle 2 di stanotte i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio che ha interessato la pizzeria e gastronomia Morning, sulla strada statale 114, a Pistunina.

La squadra intervenuta ha bonificato e messo in sicurezza il sito interessato dall’incendio.

Sono in corso indagini per stabilire le cause che hanno generato l’origine delle fiamme.