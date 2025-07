Le fiamme non distanti dal complesso Le Terrazze

MESSINA – Un incendio è divampato non distante dalle abitazioni del complesso Le Terrazze, in pieno centro città e in linea d’aria a poche decine di metri dal Castellaccio. Le fiamme sono partite nel primo pomeriggio e da varie zone di Messina è stato possibile vedere il fumo nero alzarsi in cielo, oltre a percepirne l’odore. Sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere le fiamme.