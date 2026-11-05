 Messina. Incidente di via Palermo, morto 61enne e donati gli organi

Messina. Incidente di via Palermo, morto 61enne e donati gli organi

Redazione

Messina. Incidente di via Palermo, morto 61enne e donati gli organi

giovedì 05 Novembre 2026 - 13:08

L'incidente era avvenuto lo scorso 24 ottobre

MESSINA – Non ce l’ha fatta Alessandro Palmas, il pedone di 61 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 24 ottobre nel tratto di via Palermo che costeggia l’istituto scolastico Boer. L’uomo è deceduto al Policlinico di Messina, dove si trovava ricoverato a causa delle severe lesioni riportate nell’impatto.

La ricostruzione dell’incidente e le indagini

L’uomo stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da una Fiat Punto condotta da un uomo di 56 anni. I soccorsi, scattati immediatamente dopo l’urto, hanno consentito il trasporto d’urgenza in ospedale, ma il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso avvenuto negli ultimi giorni.

Alla luce della morte del 61enne, la posizione dell’automobilista è ora al vaglio della Magistratura con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Il gesto di generosità della famiglia

In un momento di drammatico dolore, i familiari del 61enne hanno espresso il proprio consenso all’espianto degli organi, permettendo così di avviare le procedure per le donazioni e salvare altre vite.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Processato per le botte a moglie e figli. Ma l’accusa era infondata
Messina. Mangia & Cambia 2026, festival internazionale della cultura agroalimentare
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED