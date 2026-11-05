Messina. Incidente di via Palermo, morto 61enne e donati gli organi

L'incidente era avvenuto lo scorso 24 ottobre

MESSINA – Non ce l’ha fatta Alessandro Palmas, il pedone di 61 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 24 ottobre nel tratto di via Palermo che costeggia l’istituto scolastico Boer. L’uomo è deceduto al Policlinico di Messina, dove si trovava ricoverato a causa delle severe lesioni riportate nell’impatto.

La ricostruzione dell’incidente e le indagini

L’uomo stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da una Fiat Punto condotta da un uomo di 56 anni. I soccorsi, scattati immediatamente dopo l’urto, hanno consentito il trasporto d’urgenza in ospedale, ma il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso avvenuto negli ultimi giorni.

Alla luce della morte del 61enne, la posizione dell’automobilista è ora al vaglio della Magistratura con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Il gesto di generosità della famiglia

In un momento di drammatico dolore, i familiari del 61enne hanno espresso il proprio consenso all’espianto degli organi, permettendo così di avviare le procedure per le donazioni e salvare altre vite.