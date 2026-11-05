 Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti intorno al lago VIDEO

Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti intorno al lago VIDEO

Silvia De Domenico

Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti intorno al lago VIDEO

giovedì 05 Novembre 2026 - 13:30

Il cantiere si è spostato da via Lago Grande al bivio sotto la piazzetta

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori anti allagamenti intorno al lago di Ganzirri. Il cantiere che per tutta l’estate ha occupato la corsia sud-nord di via Lago Grande si è ora spostato al bivio con la piazzetta Cutugno.

ganzirri lavori 1

Il nuovo impianto di convogliamento delle acque piovane

Nella prima fase dei lavori, nei mesi estivi appunto, è stato realizzato un impianto di prima pioggia, nel quale vengono convogliate le acque piovane. Queste sono cariche di oli e idrocarburi e prima di essere smaltite devono essere ripulite. Ecco perché l’acqua di prima pioggia dal serbatoio di accumulo già realizzato, si sposterà poi in un impianto di seconda pioggia, in un disoleatore e infine in un impianto di sollevamento. Ed è proprio a queste ultime due opere che stanno lavorando gli operai della ditta che sta eseguendo i lavori.

ganzirri lavori 2

Quando l’impianto sarà in funzione si eviteranno gli allagamenti

L’impianto è in fase di realizzazione quindi non si possono ancora notare i benefici sul territorio nei giorni di pioggia intensa. Ma una volta entrato in funzione non si dovrebbero più registrare importanti allagamenti, almeno non in questo tratto di strada.

ganzirri lavori 4

Progetto sperimentale

“Il progetto, infatti, è sperimentale. L’impianto è stato realizzato solo in una zona del lungolago, ma potrebbe proseguire con altri stralci in un secondo momento”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti. “L’obiettivo è quello di non far rimanere le acque piovane a lungo sulla strada. Da quando il lago di Ganzirri è diventato riserva naturale nel 2012, infatti, sono stati chiusi tutti gli scarichi per evitare che si riversassero nel lago e quindi le acque rimanevano a lungo sulla strada”, conclude l’assessore.

ganzirri lavori 3

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. I fondi, infatti, saranno disponibili fino al 31 dicembre 2026.

ganzirri lavori 5

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Processato per le botte a moglie e figli. Ma l’accusa era infondata
Messina. Mangia & Cambia 2026, festival internazionale della cultura agroalimentare
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED