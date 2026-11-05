Ganzirri, proseguono i lavori anti allagamenti intorno al lago VIDEO

Il cantiere si è spostato da via Lago Grande al bivio sotto la piazzetta

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori anti allagamenti intorno al lago di Ganzirri. Il cantiere che per tutta l’estate ha occupato la corsia sud-nord di via Lago Grande si è ora spostato al bivio con la piazzetta Cutugno.

Il nuovo impianto di convogliamento delle acque piovane

Nella prima fase dei lavori, nei mesi estivi appunto, è stato realizzato un impianto di prima pioggia, nel quale vengono convogliate le acque piovane. Queste sono cariche di oli e idrocarburi e prima di essere smaltite devono essere ripulite. Ecco perché l’acqua di prima pioggia dal serbatoio di accumulo già realizzato, si sposterà poi in un impianto di seconda pioggia, in un disoleatore e infine in un impianto di sollevamento. Ed è proprio a queste ultime due opere che stanno lavorando gli operai della ditta che sta eseguendo i lavori.

Quando l’impianto sarà in funzione si eviteranno gli allagamenti

L’impianto è in fase di realizzazione quindi non si possono ancora notare i benefici sul territorio nei giorni di pioggia intensa. Ma una volta entrato in funzione non si dovrebbero più registrare importanti allagamenti, almeno non in questo tratto di strada.

Progetto sperimentale

“Il progetto, infatti, è sperimentale. L’impianto è stato realizzato solo in una zona del lungolago, ma potrebbe proseguire con altri stralci in un secondo momento”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti. “L’obiettivo è quello di non far rimanere le acque piovane a lungo sulla strada. Da quando il lago di Ganzirri è diventato riserva naturale nel 2012, infatti, sono stati chiusi tutti gli scarichi per evitare che si riversassero nel lago e quindi le acque rimanevano a lungo sulla strada”, conclude l’assessore.

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. I fondi, infatti, saranno disponibili fino al 31 dicembre 2026.