Simone Milioti

Messina, incidente in tangenziale. Ingresso in A18 congestionato

lunedì 17 Novembre 2025 - 16:21

Impatto tra un'auto e un suv, in corso le verifiche delle condizioni dei conducenti

Messina – E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale autostradale di Messina, dove due auto che viaggiavano in direzione Catania si sono scontrati poco prima dello svincolo di Messina Gazzi. Sul mezzo due pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi dei soccorsi per verificare le condizioni di eventuali feriti.

Lunghe file in tangenziale

Immediate le ripercussioni sul traffico: una lunga fila di veicoli si è formata poco prima della galleria che precede lo svincolo di Gazzi, da dove si procede su una sola corsia per consentire le operazioni di messa in sicurezza e soccorso.

L’impatto tra due auto

A scontrarsi sono state un’Audi A3 e un suv Jeep, che spinta dall’impatto ha fermato la sua corsa sul lato opposto della carreggiata, impattando contro la barriera di protezione laterale. Entrambi i mezzi sono gravemente danneggiati.

