Messina. Incidente in tangenziale, c’è un ferito

Non è grave il ferito nell'impatto tra un'auto e un suv sul viadotto Bordonaro. A Giostra un altro incidente

Messina – E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale autostradale di Messina, dove due auto che viaggiavano in direzione Catania si sono scontrati poco prima dello svincolo di Messina Gazzi, sul viadotto Bordonaro,. Sul mezzo due pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi del 118, che hanno dato soccorso ad un ferito. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Lunghe file in tangenziale

Immediate le ripercussioni sul traffico: una lunga fila di veicoli si è formata poco prima della galleria che precede lo svincolo di Gazzi, da dove si procede su una sola corsia per consentire le operazioni di messa in sicurezza e soccorso. Intorno alle 18 la situazione si è sbloccata e la circolazione è andata lentamente verso la normalità.

L’impatto tra due auto

A scontrarsi sono state un’Audi A3 e un suv Jeep, che spinta dall’impatto ha fermato la sua corsa sul lato opposto della carreggiata, impattando contro la barriera di protezione laterale. Entrambi i mezzi sono gravemente danneggiati.

Incidente a Giostra

Nel primo pomeriggio di oggi un altro incidente si era verificato sulla tangenziale, poco prima dello svincolo di Giostra. Anche qui era intervenuta la Polizia stradale. Anche in questo caso fortunatamente non ci sono stati gravi feriti.