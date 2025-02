Messina. Incidente sul Viale Regina Elena, traffico bloccato per i soccorsi

Un uomo su una bici elettrica è finito rovinosamente a terra

MESSINA – Incidente nella tarda mattinata di oggi sul Viale Regina Elena. Un uomo, classe 1982, che transitava su una bici elettrica è finito a terra per cause in fase di accertamento, probabilmente per via delle radici degli alberi.

Soccorso da alcuni passanti, ha dovuto poi fare ricorso alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti, codice arancione.

Sul posto una pattuglia della Polizia municipale, con il comandante Giovanni Giardina, che si è adoperata per regolare il traffico. Traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi in sicurezza.