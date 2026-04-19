Messina, Indaimo al candidato sindaco Basile: “Acquisire l’ex Marina Sport”

Basile ha condiviso la proposta e si è impegnato a portarla avanti. con l'obiettivo di restituire alla città spazi pubblici di qualità

Messina – Si è svolta ieri, sabato 18 aprile un’iniziativa pubblica promossa dal candidato al Consiglio comunale Diego Indaimo, che ha presentato al candidato sindaco Federico Basile una proposta per l’acquisizione dell’area dell’ex Marina Sport, attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria. L’obiettivo dichiarato è avviare un percorso istituzionale che consenta al Comune di Messina di recuperare lo spazio e garantirne una fruizione pubblica stabile e continuativa.

L’area, situata a ridosso del mare di Paradiso, rappresenta uno dei punti più delicati e strategici del litorale nord. Da anni in stato di abbandono, è al centro di un dibattito cittadino che riguarda sia la tutela del paesaggio costiero sia la necessità di ampliare gli spazi pubblici destinati a residenti, famiglie e attività sociali.

La proposta: un percorso per l’acquisizione e la riqualificazione

Durante l’iniziativa, Indaimo ha illustrato le ragioni che lo hanno spinto a sollecitare un intervento diretto dell’amministrazione comunale. Secondo quanto emerso,l’acquisizione dell’area permetterebbe di avviare un progetto di rigenerazione urbana capace di restituire alla comunità uno spazio oggi inutilizzato, valorizzando al contempo il rapporto tra la città e il mare, quel mare spesso oggetto delle poesie della poetessa Maria Costa, che in quei luoghi ha vissuto. Necessario quindi anche il recupero della piazzetta a lei dedicata ed anche della sua casa, nelle immediate vicinanze dell’area “Marina Sport”.

La proposta prevede:

l’avvio di un confronto con gli organi competenti che gestiscono l’amministrazione giudiziaria del sito;

la definizione di un percorso amministrativo per l’eventuale acquisizione;

la progettazione di interventi di recupero che rispettino il contesto paesaggistico;

la destinazione dell’area a funzioni pubbliche, culturali, sportive e ricreative.

Il contesto: un’area simbolica per la zona nord

L’ex Marina Sport oggi versa in condizioni di degrado. La sua posizione, affacciata direttamente sul mare di Paradiso, la rende un luogo di grande valore ambientale e sociale. Per questo motivo, l’iniziativa di Indaimo ha attirato l’attenzione di residenti e associazioni del territorio, che chiedono una soluzione definitiva per l’area.

Il confronto con il candidato sindaco Basile

Nel corso dell’incontro, Indaimo ha illustrato a Basile le potenzialità del sito e l’urgenza di un intervento coordinato. Basile, da parte sua, ha ascoltato la proposta e ha manifestato disponibilità ad approfondire gli aspetti tecnici e amministrativi necessari per valutare un eventuale percorso di acquisizione, sottolineando l’importanza di restituire alla città spazi pubblici di qualità.

Prossimi passi

L’iniziativa odierna rappresenta il primo passo di un percorso che potrebbe portare alla definizione di un progetto di riqualificazione condiviso. Nelle prossime settimane il candidato Indaimo ha in agenda altre iniziative che riguarderanno l’intera area delle ex Case Basse di Paradiso.

Il futuro dell’ex Marina Sport rimane dunque un tema centrale per la rigenerazione del litorale nord di Messina, con l’obiettivo comune di trasformare uno spazio oggi abbandonato in un luogo aperto, accessibile e pienamente fruibile dalla comunità.

Basile e Indaimo



