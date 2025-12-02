Messina. Le iniziative natalizie di “Terra di Gesù”

Il programma degli eventi di solidarietà

“Insieme possiamo fare la differenza e rendere questo Natale davvero speciale”. Anche quest’anno “Terra di Gesù” promuove diverse iniziative di solidarietà natalizia per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà. L’associazione invita la comunità a partecipare con generosità, trasformando un piccolo gesto in un aiuto concreto. Il ricavato delle attività sarà interamente destinato ai progetti di assistenza ai poveri, affinché il Natale possa portare speranza e dignità a chi ne ha più bisogno.

Stamattina nella partecipata conferenza stampa di presentazione del Natale Terra di Gesù, il presidente, Francesco Certo, ha presentato la sesta edizione del Trenino del Buon Pastore invitando la cittadinanza ad acquistare giocattoli nuovi per i bambini disagiati.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare gli eventi natalizi a partire dal 19 dicembre quando alla Casa della Misericordia di Camaro sarà proposto “Un amore di Natale 9”, concerto animato da Mariella Costantino e dalla Compagnia Terra di Gesù.

Il 22 dicembre al Centro Buon Pastore di via Calvi “Il Natale dei bambini”, festa per i piccoli seguiti dall’associazione. Il 29 dicembre, sempre in Via Calvi, “Il Natale di tutti”, momento di condivisione con gli “amici” della Stazione Centrale. In conclusione il 3 gennaio “Tombolata” con gli ospiti della Casa della Misericordia che festeggerà il decimo anno di attività.

Ad esprimere compiacimento e piena partecipazione agli eventi, Giovanni Crimi, presidente di Federfarma-Me, Salvo Rotondo, segretario dell’ Ordine dei Medici Messina, Ester Isaja, presidente di Fidapa Capo Peloro e una rappresentanza del Liceo Ignatianum. Sarà possibile sostenere l’Odv messinese acquistando il presepe di cioccolato realizzato dalla Pasticceria Morabito.