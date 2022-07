Messina. Interventi di scerbatura: dal 20 al 26 luglio limitazioni viarie a Camaro Superiore - Tempostretto

.

MESSINA – Al fine di consentire alla società Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura in viale Padre Ruggeri a Camaro Superiore, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto mercoledì 20 e giovedì 21, nella fascia oraria 6-14, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, in viale Padre Ruggeri, entrambi i lati della carreggiata nord (nel tratto in cui vi è la presenza dello spartitraffico centrale) e sul lato nord (nel tratto carreggiata unica); lunedì 25 e martedì 26, sempre nella fascia oraria 6-14, in viale Padre Ruggeri, entrambi i lati della carreggiata sud (nel tratto in cui vi è la presenza dello spartitraffico centrale) e sul lato sud (nel tratto carreggiata unica). L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene nelle singole giornate.

Limitazioni viarie in via Militare Bisconte-Piazza D’Armi per lavori di ripristino di una condotta fognaria

Per consentire ad Amam l’esecuzione di interventi di ripristino di una condotta fognaria in via Militare Bisconte-Piazza D’Armi, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto giovedì 21 e venerdì 22, dalle ore 8.30 alle 16.30, in via Militare Bisconte-Piazza D’Armi, nel tratto compreso tra i numeri civici 9 e 15, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati della strada, e di transito agli autobus ed ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Attività di aggregazione nella piazza di Larderia Superiore: le limitazioni viarie

In occasione dello svolgimento di attività di aggregazione in piazza Larderia Superiore per i giorni del 23, 24, 25 e 27 luglio, sono previste limitazioni viarie. Pertanto nei giorni di 23, 24, 25 e 27 luglio, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, nella piazza di Larderia Superiore, con collocazione della relativa segnaletica verticale e di idonee barriere, per separare il flusso veicolare da quello pedonale che interesserà le manifestazioni.