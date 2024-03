Messina, la “Family” della droga a Fondo Fucile: prime scarcerazioni

Chi esce e chi resta in carcere dopo il blitz della Polizia contro lo spaccio gestito da fratelli Coppolino

MESSINA – Prime scarcerazioni dopo l’operazione antidroga della Polizia a Fondo Fucile battezzata “The family” perché incentrata sul giro di spaccio imputato ai fratelli Coppolino e una rete di pusher in cui sono coinvolti molti parenti.

Il Tribunale del Riesame ha “aggiustato il tiro”, sotto il profilo delle esigenze cautelari, rispetto ai provvedimenti del giorno di San Valentino, concedendo ad alcuni degli indagati la liberazione o misure cautelari meno restrittive. Il vaglio del Collegio delle Libertà è ancora in corso e ancora oggi i giudici ascolteranno l’Accusa e i difensori per esaminare i provvedimenti di alcuni degli arrestati.

Intanto tornano totalmente in libertà Sonia Longo e Giovanni Coppolino, i genitori dei fratelli considerati gli organizzatori principali della rete di spaccio di droga. Il Riesame ha stabilito che i due non andavano arrestati, come sostenuto dal difensore, l’avvocato Salvatore Silvestro. Si aprono le porte del carcere anche per Caroline Currò, moglie di Andrea Coppolino, alla quale sono stati concessi i domiciliari. Scarcerato anche Francesco Pellegrino, che da oggi ha soltanto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; è assistito dagli avvocati Silvestro e Pietro Venuti.

La “gang” degli infermieri

Esce dai domiciliari anche Fabio Venuti, accusato di essersi appropriato di un kit di tamponi covid 19. L’operatore del 118, difeso dagli avvocati Giulia e Giovanni Mannuccia, ha sostenuto di non aver mai sottratto il materiale sanitario dalle scorte ospedaliere. Da oggi ha la sola sospensione dall’attività.