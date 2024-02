Blitz antidroga a Messina, TUTTI I NOMI

Tutti gli indagati nell'inchiesta anti droga della Polizia tra la città e Milazzo

MESSINA – Sono 28 complessivamente gli indagati coinvolti nel blitz anti droga della Polizia, scattato all’alba stamane con 26 arresti tra Fondo Fucile, altri quartieri di centro città e Milazzo. La Procura aveva chiesto per tutti l’arresto in carcere ma il giudice per le indagini preliminari Simona Finocchiaro ha deciso diversamente, concedendo i domiciliari a 13 persone. Tra loro anche un infermiere accusato di aver messo le proprie disponibilità professionali a servizio del gruppo.

TUTTI I NOMI

Alessio Coppolino, 35 anni, Andrea Coppolino (28), Piero Coppolino (28), Giovanni Coppolino (56), Sonia Longo (52), Caroline Currò (25), Francesco Pio Currò (22), Rosario Currò (56), Daniela Allia (53), Domenico Allia (42), Simone Ferio (39), Antonio Guerrini (48), Davide Crisari (27), Giosuè Orlando (32), Pietro Pappalardo (37), Umberto Suraci (39), Francesco Pellegrino (23), Bartolo Mussillo (26), Massimiliano Peluso (41), Alessandro Pandolfino (45), Giovanni Lombardo (55), Giuseppe Greco (53), Antonio Andreacchio (47), Fabio Venuti (45), Alessandro Coco (58). Coinvolti anche: Giuseppe Basile (58), Francesco Basile (44), Michael Soldino (36), tutti di Milazzo.