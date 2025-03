Messina, la “Festa del Baseball siciliano” vedrà i giovani impegnati al Nebiolo

Dalle ore 10 in poi di domenica squadre di Baseball e Softaball siciliane composte da ragazzi nati dal 2008 al 2013

MESSINA – Il Baseball deve tornare centrale in Sicilia, è l’obiettivo del comitato regionale della Fibs che propone quindi a Messina la “Festa del Baseball Siciliano”. Domenica 16 marzo allo stadio Primo Nebiolo, in via Umberto Fiore numero 18 con inizio alle ore 10, si terrà una manifestazione sportiva che vedrà la partecipazione delle squadre di Baseball e Softball Siciliane composte da ragazzi nati dal 2008 al 2013.