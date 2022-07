Messina. La giunta Basile istituisce l'isola pedonale temporanea in via Camiciotti - Tempostretto

Un'area pedonale temporanea, dal 15 luglio al 30 settembre nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano

MESSINA – La giunta Basile dà il via a un’isola pedonale temporanea nel tratto della via Camiciotti compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno. Dal 15 luglio al 30 settembre: ecco il periodo deciso nella delibera dell’amministrazione comunale. Si tratta di una richiesta presentata, il 30 settembre 2021, da parte della Confesercenti dell’area Metropolitana di Messina.

“Sosteniamo i commercianti con un’area pedonale temporanea”

Si sottolinea nella delibera che si tratta di una scelta già compiuta nel 2020 e 2021. Una decisione che non ha avuto ripercussioni negative sul traffico nel periodo estivo. L’obiettivo è “sostenere le attività commerciali penalizzate dall’emergenza Covid”.

E, si legge nella delibera, la richiesta è motivata dalla possibilità, per gli esercenti, di “somministrare alimenti e bevande nel tratto di strada, ampliando l’occupazione del suolo pubblico a favore della clientela”.

Bando “Qualità dell’abitare”, approvata variazione urgente del bilancio di previsione 2022-24

La giunta Basile è pure al lavoro in vista dell’obiettivo Piano di riequilibrio. Il sindaco Federico Basile attende l’insediamento del Consiglio comunale, mercoledì 13 luglio, per proporre il nuovo Piano di riequilibrio.

Nel frattempo, la giunta ha anche approvato lo scorso 7 luglio una variazione urgente del bilancio di previsione 2022-24 in relazione alla creazione di capitoli di entrata e spesa per gli interventi di realizzazione legati al bando “Qualità dell’abitare”.

La necessità di non perdere i finanziamenti di “Qualità dell’abitare”

La giunta chiede di “poter attivare tutte le procedure necessarie a garantire l’attuazione dei procedimenti amministrativi per scongiurare la perdita dei finanziamenti concessi a questo Comune” per il bando “Qualità dell’abitare”. Un’occasione per “consentire inoltre il riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio”.

Si tratta di un progetto della Città metropolitana di Messina risultato primo nella graduatoria del PinQua (Programma nazionale della qualità dell’abitare) del ministero per le Infrastrutture, con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale.

La giunta Basile ha dato anche il via libera, con una delibera, al programma di esercizio dell’Atm per il trasporto pubblico locale. Nei dettagli, si tratta di una presa d’atto del piano predisposto dall’ente e l’amministrazione comunale ha pure approvato la strategia di sviluppo urbano sostenibile.

