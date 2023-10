Messina. "La meravigliosa spiaggia di Gazzi ancora nel degrado" - Tempostretto

A Gazzi c'è una spiaggia meravigliosa che andrebbe restituita alla fruizione dei cittadini, Invece regna il degrado segnala un lettore

“Parlano di bombe ecologiche e poi non fanno niente: questa è la via Fermi, la strada che porta al mare”.

Ci troviamo nei pressi della stazione ferroviaria di Gazzi, nella parte terminale del torrente. Qui c’è una spiaggia meravigliosa che dovrebbe essere restituita alla fruizione dei cittadini. Invece, come abbiamo documentato in ripetuti servizi nella zona, impera il degrado. Incivili continuano ad abbandonare rifiuti di ogni genere, compresi quelli pericolosi come l’amianto e gli inerti da ristrutturazioni edili. Periodicamente Messina Servizi inetrviene a bonificare ma subito dopo le discariche si riformano. Servirebbero più controlli e sanzioni adeguate. Per cominciare, comunque, basterebbe installare degli archetti all’ingresso del sottopasso che conduce all’arenile per impedire agli autoveicoli di transitare e lasciare l’immondizia.