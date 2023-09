Messina. "La normalità è avere l'acqua h24 e senza continue interruzioni" - Tempostretto

Un'estate di costanti emergenze segnalate dai nostri lettori: "Dalle chiamate in attesa ai vari numeri Amam alla carenza idrica costante, troppi disagi"

MESSINA – Un’estate con l’emergenza acqua che abbiamo raccontato giorno per giorno. In primo piano i continui messaggi dei lettori. L’ultimo disagio segnalato è quello nella zona di viale Regina Elena, da giorni senz’acqua e l’Amam sta intervenendo. “Quando viene fatto un intervento, non parlate di ritorno alla normalità. La normalità? Avere l’acqua a disposizione 24 ore su 24. Non dover richiamare sempre i numeri Amam, spesso invano, e non convivere con questi disagi”, scrive un lettore.

Torre Faro, Torrente Trapani, zona Boccetta, Tipoldo e altre zone nelle segnalazioni. Lo abbiamo già scritto: in questo contesto, i 21 milioni di euro per il rifacimento della rete idrica e i 13 progetti per oltre 110 milioni di euro rappresentano qualcosa di lontano per i cittadini fino a quando non verranno realizzati. Ma costituiscono anche un fondamentale passo in avanti, seppure non esaustivo. Probabilmente serviranno altri fondi e progetti per rendere il quadro completo.

RIcordiamo che Amam invita a telefonare allo 090 3687722 per segnalare eventuali situazioni di disagio o emergenza o scrivere alla pagina facebook aziendale. Ma il punto essenziale, per instaurare un sano rapporto con la cittadinanza, è quello di rafforzare il soccorso. E il sindaco Basile deve trasmettere, da politico ma in concreto, sempre, il messaggio che nessun cittadino sarà lasciato solo.

Questa lunga estate è stata difficile, per gli utenti, e le istituzioni devono tenerne conto. Solo così si potrà aprire a Messina una nuova stagione di diritti e doveri.

