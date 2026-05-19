Incidente sul lavoro a Rocca di Capri Leone, cos’è successo

Come sta e chi è il giovane operaio ferito e dove è avvenuto l'incidente

Sono ancora da chiarire i contorni dell’incidente sul lavoro avvenuto pomeriggio intorno alle 16.30 in un cantiere privato a Rocca di Capri Leone. Ferito un giovane operaio residente nella zona, soccorso dall’elicottero del 118 e trasferito in un centro specializzato.

Incidente al cantiere, cos’è successo

E’ accaduto all’interno di un cantiere privato allestito per i lavori ad un immobile che si affaccia sulla Strada statale 113, nei pressi dell’ufficio postale. I lavoratori stavano montando un ponteggio quando è caduta una carrucola che, stando alla prima ricostruzione, ha colpito l’operaio di origini tunisine. I colleghi hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e dell’Aliquota radiomobile di Sant’Agata di Militello. Il cantiere è stato transennato e l’area proibita al pubblico per motivi di sicurezza.

Operaio ferito, come sta

La Procura di Patti sta valutando gli accertamenti e i prossimi passaggi da seguire, intanto si attendono notizie sulle condizioni del ferito. L’ambulanza del 118 ha giudicato gravi le sue condizioni e per questo ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.