Longi capitale dell’outdoor: cammini e natura sui Nebrodi

Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 torna l’Outdoor Fest: trekking, canyoning, e-bike, arrampicata, degustazioni, musica e momenti di comunità

LONGI – Longi si prepara a diventare, per sei giorni, uno dei cuori pulsanti del turismo outdoor in Sicilia. Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 il borgo nebroideo ospiterà l’Outdoor Fest, un appuntamento dedicato a cammini, esperienze immersive, sport in natura e sapori autentici, pensato per raccontare il territorio attraverso ciò che lo rende unico: paesaggi, sentieri, comunità, prodotti tipici e accoglienza.

Nel cuore del Parco dei Nebrodi, Longi proporrà un programma ricco di attività: trekking, e-bike, canyoning, arrampicata, escursioni guidate, degustazioni, cene tipiche, musica e momenti di confronto. Una manifestazione che punta a valorizzare il borgo e il suo straordinario patrimonio naturalistico, trasformando il paese in un laboratorio di turismo esperienziale.

Sottolineano gli organizzatori: “L’Outdoor Fest è un vero viaggio dentro l’identità dei Nebrodi. I partecipanti potranno scoprire luoghi simbolo come la Stretta di Longi, la Cascata del Catafurco, le Rocche del Crasto e il Bosco di Mangalaviti, vivendo esperienze a stretto contatto con la natura e con la comunità locale. Il programma si aprirà giovedì 28 e venerdì 29 maggio con la parete di arrampicata artificiale in piazza, attiva dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, con le mattinate riservate alle scuole. Un modo per avvicinare anche i più giovani alla cultura dell’outdoor, dello sport e della scoperta del territorio”.

La giornata di sabato 30 maggio sarà dedicata all’accoglienza dei partecipanti e all’avvio ufficiale della manifestazione. Nel pomeriggio è prevista l’intitolazione del “Nebrodi Adventure Park”, seguita dalla parete di arrampicata artificiale in piazza e da una delle esperienze più suggestive del programma: l’escursione al tramonto alle Rocche del Crasto, con degustazione di prodotti tipici sotto le stelle e rientro in notturna. Domenica 31 maggio spazio alle attività outdoor con trekking alla Stretta di Longi e alla Cascata del Catafurco, e-bike, canyoning e arrampicata. Sempre in mattinata, presso la chiesa del Santissimo Salvatore, si terrà la tavola rotonda “I piccoli borghi tra fruizione naturalistica e sapori autentici”, un momento di confronto sul ruolo dei piccoli centri nelle nuove forme di turismo sostenibile. A partire dal pomeriggio previste degustazioni itineranti e visite guidate nel centro di Longi, fino alla grande serata di comunità con “Piazza a tavola: maccarrunata di comunità” e musica in piazza Umberto I.

Lunedì 1 giugno il programma proseguirà con nuove attività tra trekking, e-bike, canyoning e arrampicata, mentre in serata tornerà la parete di arrampicata artificiale in piazza. La giornata si concluderà con una cena in ristorante tipico, riservata agli iscritti. Gran finale martedì 2 giugno con l’escursione conclusiva sul grande anello del Bosco di Mangalaviti, dal titolo “Alla scoperta della Petagna”, e il momento conclusivo presso le Case di Mangalaviti, nella saletta delle guide escursionistiche. L’Outdoor Fest di Longi si presenta così come un appuntamento capace di unire sport, natura, cultura e gastronomia, mettendo al centro il valore dei piccoli borghi e la loro capacità di offrire esperienze autentiche. Una proposta che guarda al turismo lento e sostenibile, valorizzando il paesaggio dei Nebrodi e il legame profondo tra comunità, ambiente e sapori locali.

La manifestazione è promossa con il sostegno della Regione siciliana, del Parco dei Nebrodi, del Comune di Longi e in collaborazione con l’associazione As Naturalista La Stretta.

Per informazioni: 370 3224716

Facebook: As Naturalista La Stretta

Instagram: @aslastretta