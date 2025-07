Messina, la scerbatura delle strade provinciali urbane

Grande lavoro sulla Strada Panoramica dello Stretto

La Città Metropolitana di Messina sta attuando un piano d’interventi mirati alla tutela ambientale e alla sicurezza della rete viaria urbana nel territorio del capoluogo peloritano dove sono stati completati i lavori di bonifica lungo diverse strade provinciali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità e ridurre il rischio di incendi.

Le operazioni di riqualificazione, eseguite secondo un programma definito sulla base di sopralluoghi e rilievi effettuati dai responsabili della viabilità, hanno interessato le s.p. 33 Altolia, s.p. 34 Briga, s.p. 35 Pezzolo e s.p. 39 Forte Cavalli.

Particolare attenzione è stata riservata alla s.p. 43 bis, nota come Panoramica dello Stretto, dove si è reso necessario un doppio intervento di pulizia e scerbatura. Questo tratto, infatti, registra un significativo incremento del traffico veicolare durante la stagione estiva, in quanto diretto verso le zone balneari della costa nord, ed è soggetto all’abbandono di rifiuti.

Sulla s.p. 40 Zafferia, invece, i lavori sono attualmente in fase di ultimazione; si sta procedendo alla rimozione della vegetazione infestante e alla sistemazione delle pertinenze stradali, con l’obiettivo di completare a breve l’intervento e garantire una viabilità più sicura e ordinata.

Contestualmente, sono in corso ulteriori interventi su altre strade provinciali urbane, secondo una pianificazione che tiene conto delle priorità emerse dai monitoraggi tecnici e dalle segnalazioni territoriali. L’azione della Città Metropolitana si estende progressivamente a nuove arterie, con l’intento di consolidare la sicurezza stradale e valorizzare il paesaggio urbano in modo capillare e sostenibile.

“La sicurezza stradale e il rispetto dell’ambiente – ha evidenziato il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile – sono tra le priorità che guidano ogni nostra azione. Gli interventi realizzati nel territorio urbano di Messina testimoniano l’impegno costante della Città Metropolitana nel migliorare la mobilità cittadina e nel promuovere il territorio e il suo patrimonio naturalistico”.

In provincia

Nel comprensorio tirrenico si sta operando lungo la s.p. 55 di S. Martino di Spadafora, s.p. 56 di Venetico, s.p. 63 di Condrò, s.p. 65/a di S. Pier Niceto.

Con riferimento agli interventi in corso nelle Isole Eolie, le attività sono in fase di esecuzione sulla s.p. 178/a in località Vulcano Porto e, a Lipari, sulla s.p. 179 di Piano Conte.

Contemporaneamente, si stanno effettuando interventi per ripristinare la regolarità del piano viabile e migliorare la sicurezza della circolazione.

Ulteriori operazioni sono in corso su strade di penetrazione agricola come Vulcano Piano–Gelso, Filicudi Porto–Pecorini e Rocca Ciavole–Val di Chiesa.

Nell’area nebroidea, le attività coinvolgono la s.p. 155 Due Fiumare e s.p. 157 (Rocca di Capri Leone), la s.p. 169 bis (Letto Santo–Santo Stefano di Camastra), la s.p. 176 (Mistretta–Castel di Lucio) e la s.p. 174 verso Mistretta. I cantonieri di Palazzo dei Leoni sono attivi su tratti strategici come la s.p. 155 a San Salvatore di Fitalia, la s.p. 160 bis a San Marco d’Alunzio, la s.p. 135 a San Leonardo (Gioiosa Marea), la s.p. 168 a Capizzi, la s.p. 164 ad Acquedolci e la s.p. 176 “Castelluzzese” a Pettineo.

Nel comprensorio Jonico-Alcantara, le operazioni di bonifica e scerbatura hanno interessato numerose arterie stradali: s.p. 1 Mojo Alcantara, s.p. 2 Roccella Valdemone, s.p. 6 Motta Camastra, s.p. 7 Graniti, s.p. 9 Alcantara nel tratto tra Giardini Naxos e Taormina, s.p. 10 Taorminese, s.p. 11 Mongiuffi, s.p. 12 Roccafiorita, s.p. 13 Gallodoro, s.p. 14 Madonna della Catena nel territorio di Mongiuffi Melia, s.p. 15 Passo Aranciara tra Casalvecchio Siculo e Limina, s.p. 16 Forza d’Agrò, s.p. 17 Santi Pietro e Paolo in corrispondenza di Santa Teresa di Riva e Savoca, s.p. 19 Savochese, s.p. 19 bis Misserio-Mondello-San Carlo, s.p. 23 Misserio Santa Teresa di Riva, s.p. 24 Giardino tra Santa Teresa di Riva e Savoca, s.p. 25 Mandanici, s.p. 26 Locadi tra Mandanici e Pagliara, s.p. 27 collegamento Nizza di Sicilia – Fiumedinisi, s.p. 28 Alì Superiore, s.p. 29 Croce di Itala, s.p. 31 Guidomandri e s.p. 32 Scaletta.

Tutti i lavori sono stati conclusi, ad eccezione delle strade s.p. 2 Roccella Valdemone e s.p. 19 Savochese, attualmente in fase di ultimazione.

Le attività hanno comportato la rimozione di vegetazione e detriti lungo le banchine e le aree limitrofe, con l’impiego di mezzi meccanici e personale qualificato. L’intervento ha contribuito a ridurre il rischio di incendi, migliorare la percorribilità e restituire ordine al paesaggio.