Messina, la Srr premia tre scuole per progetti sul conferimento dei Raee

La cerimonia nell'ambito della Settimana europea per la Riduzione dei rifiuti: i riconoscimenti

MESSINA – Il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato ieri mattina la cerimonia di premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti degli Istituti di istruzione superiore “Salvatore Pugliatti” di Taormina, “Leonardo da Vinci” di Milazzo e “Verona Trento” di Messina, nell’ambito delle iniziative promosse dalla SRR Messina in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i lavori creativi dedicati al corretto conferimento dei RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, frutto di un percorso di sensibilizzazione che ha coinvolto studenti e docenti in tre giornate di incontri e attività formative, svoltesi nel mese di novembre a Taormina, Milazzo e Messina.

Gli obiettivi della SRR

L’iniziativa, promossa dalla SRR – Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti, guidata dal presidente Salvatore Mondello, Vicesindaco del Comune di Messina, ha avuto l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza ambientale delle giovani generazioni e diffondere buone pratiche in materia di sostenibilità.

I premi

Durante la cerimonia sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti: Premio Innovazione all’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” di Messina; Premio Impatto comunicativo all’Istituto di Istruzione Superiore “Salvatore Pugliatti” di Taormina; Premio Creatività all’Istituto Tecnico Economico “Leonardo da Vinci” di Milazzo.

Il saluto di Basile: “Orgoglioso”

Il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, ha rivolto un caloroso saluto agli studenti dei tre istituti scolastici presenti, sottolineando il valore del loro impegno per l’ambiente e ringraziandoli per aver contribuito a diffondere il messaggio di sostenibilità promosso dalla SRR. “Sono orgoglioso di vedere le nuove generazioni così coinvolte – ha detto – e spero che questo percorso di responsabilità e consapevolezza continui sempre più attivo”.

A ricevere i premi, insieme agli studenti presenti, sono stati il vicepresidente dell’IIS “Salvatore Pugliatti” di Taormina, Giancarlo Cannizzaro, il docente dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Milazzo, Antonio Patti, e il dirigente scolastico dell’IIS “Verona Trento” di Messina, Luigi Genovese. L’incontro ha rappresentato un importante momento di valorizzazione dell’impegno dei giovani e di condivisione dei valori legati alla tutela dell’ambiente.

Mondello: “Fondamentali le nuove generazioni”

“Sono soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa – ha dichiarato il presidente Mondello – e come SRR, insieme al Consiglio di Amministrazione, rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere percorsi di educazione ambientale nelle scuole. Sono convinto che il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni sia fondamentale per costruire una cultura della sostenibilità sempre più diffusa e consapevole sul territorio. Il mio ringraziamento va a tutti voi ragazzi per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati. Vi coinvolgeremo in altre iniziative”.