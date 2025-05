Messina. “La strada in via Sant’Agostino sta sprofondando”

La segnalazione del consigliere Coletta, che spiega: "Una priorit è la sostituzione delle reti idrico fognarie vecchie in centro"

MESSINA – La segnalazione è del consigliere della IV Municipalità Renato Coletta, del Partito democratico. Ecco la sua nota: “Sta sprofondando per l’ennesima volta la via Sant’Agostino, angolo XXIV Maggio. Da giorni sto monitorando alcuni avvallamenti sospetti e questo in modo particolare, che oggi sta pericolosamente collassando. Ho avvisato Amam, Polizia municipale e il comandante Giardina, per mettere in sicurezza la porzione di strada, prima che accada il peggio”.

“La priorità deve essere la sostituzione delle reti idrico fognarie vecchie in centro città”

Continua Coletta: “In via Sant’Agostino scorre un vecchio cunettone fognario misto, cioè adibito anche allo smaltimento delle acque piovane. Impianti vetusti e danneggiati in più punti, sottodimensionati in relazione all’incremento di centinaia di allacci realizzati nel tempo. Occorre un cambio di rotta dell’amministrazione comunale che dia priorità alla sostituzione delle reti idrico fognarie vecchie e danneggiate del centro cittadino e alla manutenzione inesistente delle reti di smaltimento delle acqua bianche”.

Sette giorni fa era stata momentaneamente chiusa via delle Carceri per il cedimento della strada.

Il piano strade per Messina

In merito al problema delle strade a Messina il sindaco Basile ha annunciato un piano d’interventi: dai fondi Fsc 33 milioni per 8 aree del centro città (all’incirca da Gazzi a Paradiso); da risorse “proprie” (quindi del Comune) altri 6 milioni per i villaggi. E altri 37 milioni possibili dalla Stretto di Messina spa come opere compensative “anticipate” legate alla realizzazione del Ponte, qualora il Cipess dicesse sì all’opera. Il tutto in tre anni, dal 2026 al 2028, per un’operazione di manutenzione stradale dell’intera Messina che “mai è stato fatto in passato”.

