Messina. La tragedia familiare dietro al matricidio. 27enne fermato FOTO

La madre stordita prima delle coltellate, la furibonda lite udita dai vicini. Come si è consumato l'omicidio in famiglia di via Cesare Battisti

Messina – Si comincia a delineare lo scenario che fa da sfondo al matricidio avvenuto stamane a Messina, dove intorno alle 13 la Polizia è intervenuta in via Cesare Battisti, dove all’appartamento al terzo piano di un condominio Giosuè Fogliani, 27 anni, ha accoltellato a morte la madre 72enne Caterina Pappalardo. Il ragazzo è stato fermato dalla Polizia e condotto in caserma per l’interrogatorio, mentre la Polizia Scientifica ha raccolto tutti gli elementi utili sulla scena del crimine.

Il corpo della donna è stato portato via dalla Polizia Funeraria e trasferita in obitorio dove sarà esaminata dal medico legale. I primi rilievi indicano che il figlio si è accanito sul corpo della donna con almeno 15 coltellate. Quando gli agenti sono arrivati la donna giaceva in una pozza di sangue, senza vita, nel corridoio dell’appartamento, mentre il figlio aveva ancora il coltello in mano.

Ad avvisare gli agenti sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dalla casa della signora Pappalardo. Proprio le prime testimonianze raccolte dagli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile raccontano di una furibonda lite tra madre e figlio, poco prima dell’esito tragico. Mentre gli accertamenti iniziali fanno pensare che la donna, prima di essere ferita mortalmente o perché aveva provato a sottrarsi alla furia del figlio, è stata stordita con uno spray al peperoncino.

Le indagini del capo della Mobile, il dirigente Vittorio La Torre, coordinato dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Massimo Trifirò, diranno di più nelle prossime ore. Si attende ora la decisione del giudice sul provvedimento da adottare nei confronti del ragazzo che, stando ai vicini, aveva forse qualche disagio psichico.