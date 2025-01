Messina. Uccide la madre con 15 coltellate, fermato 27enne

Matricidio nella centrale via Cesare Battisti, la vittima uccisa dalla furia del figlio, sorpreso dalla Polizia col coltello in mano

Messina – Le urla dall’appartamento del terzo piano hanno allarmato i vicini che hanno permesso alla Polizia di fermare l’omicida della madre, arrestato oggi in centro città. L’omicidio risale alle ore 13 circa di oggi ed è avvenuto nella centralissima via Cesare Battisti, dove un 27enne ha ferito mortalmente la madre di 62 anni, Caterina Pappalardo, nell’appartamento di famiglia. Sul posto la Squadra Mobile, ai comandi del dirigente Vittorio La Torre e la Scientifica, che sta analizzando l’appartamento. Il ragazzo, Giosuè Fogliani, è già stato condotto in caserma.

Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento il giovane aveva ancora il coltello in mano. Il corpo della donna giaceva invece a terra in una pozza di sangue, orribilmente sfregiata da numerose coltellate. I primi rilievi parlano di almeno 15 colpi e del tentativo della donna, probabilmente prima stordita con uno spray, di sfuggire alla furia del figlio. Il ragazzo è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato. Ancora ignoto il movente della tragedia. Insieme ai rilievi sulla scena del crimine, gli investigatori stanno già raccogliendo le prime testimonianze, che fanno pensare che il giovane soffrisse di qualche problema psichico.