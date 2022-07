Messina, la Vara e i Giganti. Minutoli e Mondello: "Non lasceremo nulla al caso" - Tempostretto

Sopralluogo degli assessori al deposito di Via Catania: "Cercheremo di adoperarci al fine di garantire la massima sicurezza della Macchina votiva"

MESSINA – Gli assessori Massimo Minutoli ed Enzo Caruso si sono recati, insieme all’architetto Andrea Milici, al deposito di via Catania per un sopralluogo al Cippo della Vara e ai Giganti finalizzato a valutare le priorità da attenzionare per una opportuna analisi ed una pronta risoluzione di eventuali criticità che dovessero risultare ad una attenta indagine, da parte di professionisti e ditte specializzate.

Minutoli e Caruso: “Garantire la sicurezza”

“Cercheremo di adoperarci – dichiarano gli assessori Minutoli e Caruso – perché niente sia lasciato al caso, al fine di garantire la massima sicurezza della Macchina votiva, ferma da due anni a causa della pandemia. C’è molta attesa da parte dei messinesi per il ritorno della storica processione. L’Amministrazione farà di tutto perché la festa torni ai fasti di un tempo, mantenendo alta l’attenzione al fine di evitare qualunque criticità che possa compromettere la riuscita della Vara della rinascita”.