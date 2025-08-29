Messina. “La villetta Quasimodo sarà una piazza aperta”, consegnati i lavori

Il sindaco Basile: "Via le barriere che l'hanno isolata per decenni, sarà completamente rinnovata"

MESSINA – Questa mattina sono stati consegnati a Messina Servizi i lavori di riqualificazione della villetta Quasimodo. “Uno spazio storico della nostra città – ha commentato il sindaco Federico Basile – si trasformerà in una vera e propria piazza e sarà completamente rinnovata: arriveranno giochi per bambini, nuovi spazi verdi, lunghi tavoli e panchine dove poter stare insieme e socializzare”.

“La villetta – ha aggiunto il sindaco di Messina – non sarà più circondata dalle barriere che l’hanno isolata per decenni: si trasformerà in una piazza aperta, inclusiva e senza ostacoli, finalmente accessibile a tutti e più sicura. Stiamo lavorando per restituire alla comunità un luogo di incontro e bellezza, aperto e accogliente e sicuro”.

