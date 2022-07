Messina. L'Amam sostituisce la doccia rotta dai vandali - Tempostretto

Trova soluzione la vicenda della doccia rotta da incivili a Capo Peloro. Non deve accadere più. Le segnalazioni WhatsApp al 366.8726725 servono.

Nella giornata di oggi, lunedì 18 luglio, l’Amam ha sostituito la doccia che nei giorni scorsi era stata rotta da qualche incivile. Nel fine settimana, in attesa di interventi risolutivi l’acqua con il rubinetto non funzionante ha continuato a sgorgare ininterrotamente perdendosi nella sabbia. Uno spreco inaccettabile in una fase di siccità come quella che stiamo attraversando.

Tempostretto ha seguito la questione sin dall’inizio grazie a diverse segnalazioni che sono pervenute al numero WhatsApp 366.8726275. Ad esultare è, in particolare la segnalatrice che ha seguito con costanza la vicenda aggiornandoci tempestivamente: “La doccia è stata sostituita da persone veramente bravi e gentili. Grazie a Tempostretto. Grazie AMAM.

Adesso che è andato tutto per il meglio bisogna vigilare affinchè non si ripetano episodi delgenere, frutto di una visione distorta del bene comune, rispetto al quale non si presta la stessa cura riservata al bene privato.

Doccia nuova a Capo Peloro

Particolare doccia nuova a Capo Peloro

