Messina. Doccia rotta da giorni. Continua lo spreco d'acqua - Tempostretto

La doccia rotta da qualche incivile a Capo Peloro sarà sostituita nei prossimi giorni. Intanto continua l'acqua continua a perdersi nella sabbia

Giovedì scorso 14 luglio abbiamo pubblicato una segnalazione WhatsApp che denunciava la rottura di una doccia da parte di qualche incivile a Capo Peloro. Nella giornata di ieri, venerdì 15 luglio, l’Amam ha chiuso l’acqua per effettuare una riparazione, come ha confermato a Tempostretto la presidente, architetto Loredana Bonasera, precisando che, comunque l’erogazione è prevista fino alle 18.

Quest’oggi, sabato 16 luglio, l’acqua è tornata a zampillare dalla doccia. Una lettrice, sempre al nostro numero WhatsApp 3668726275, evidenzia, però, che, come si può osservare dal video, “il rubinetto è ancora guasto; in più dallo stesso esce acqua e dal soffione in alto continua a sgorgare acqua senza sosta. Si continua a sprecare”. La presidente dell’Amam ha dichiarato al nostro giornale che “la doccia va sostituita, per come è stata danneggiata” e che questo lavoro sarà effettuato nei prossimi giorni. Sino ad allora, c’è da supporre che l’acqua continuerà a perdersi nella sabbia. Un vero peccato, considerata l’attaule siccità.

