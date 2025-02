Messina, l’appello a donare farmaci per i bambini

Dal 4 a 10 febbraio le Giornate per la raccolta dei farmaci, ecco le farmacie aderenti a Messina e provincia

Messina – Tra chi ha più bisogno aumenta la richiesta di farmaci per i bambini. Nell’ultimo periodo al Banco Farmaceutico, che si occupa della raccolta e donazione dei farmaci, sono arrivate il 20% in più di richieste di medicine per i più piccoli. Segno che tante famiglie hanno sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese e a farne le spese sono spesso i più fragili tra i fragili, come appunto i bambini.

E’ per questo che anche quest’anno torna, dal 4 al 10 febbraio, le Giornate di raccolta del farmaco. 51 le farmacie aderenti in provincia di Messina, 41 soltanto nel capoluogo. Chi vuole entrando in una delle farmacie aderenti può donare uno o più farmaci a chi, diversamente, non potrebbe usufruirne.

Le giornate della raccolta del farmaco

L’iniziativa è stata presentata da Enrico Cannizzo del Banco Farmaceutico, che ha evidenziato l’ importanza della donazione. A seguire Francesco Certo, presidente della Associazione Terra di Gesù, ha sottolineato come solo nell’anno passato siano stati dispensati circa 8000 farmaci di cui la metà provenienti dalla Raccolta. L’unica eccedenza del Centro Buon Pastore è quella di paracetamolo di cui si sconsiglia la donazione. Al tavolo Giovanni Crimi di Federfarma, Sabrina Biundo dell’Ordine dei Farmacisti, Salvo Rotondo dell’Ordine dei Medici, i rappresentanti di Ammi, Fidapa Capo Peloro, Masci 2, tutte sigle coinvolte nell’iniziativa benefica.

Tutte le farmacie aderenti