Messina, l’appello: “Diamo una famiglia ai cani del Millemusi”

"Quest'inverno portali a casa". Parte la campagna di adozione per il canile di Portella Castanea. Ecco come adottare i cani, anche quelli più anziani

MESSINA – Ogni giorno nei rifugi Lndc (Lega nazionale difesa del cane) Animal Protection migliaia di cani vengono accolti, curati e protetti. Per alcuni il passaggio in rifugio dura poco, per altri l’attesa di una famiglia può protrarsi per mesi o addirittura per anni. Da qui nasce “Quest’inverno portalo a casa”, la nuova campagna dedicata alle adozioni consapevoli e, in particolare, a quei cani che hanno maggiori difficoltà a essere scelti e che sono attualmente gestiti dai volontari Lndc al Canile Millemusi, contrada Acquarasta di Castanea delle Furie.

“Sono gli animali anziani, quelli malati o con una disabilità, i cani di taglia grande, quelli più timidi o che hanno bisogno di maggiore tempo per instaurare una relazione. E poi ci sono semplicemente quelli che per aspetto passano più facilmente inosservati e vedono trascorrere le stagioni aspettando qualcuno disposto a conoscerli davvero. La campagna vuole riportare al centro proprio loro e superare una modalità di scelta spesso legata soltanto alla prima impressione. Dietro ogni cane accolto in un rifugio ci sono una storia, un carattere, bisogni specifici e una capacità di costruire relazioni che può emergere soltanto attraverso la conoscenza e il tempo”, viene evidenziato.

Ecco come adottare i cani, anche quelli più anziani

“L’inverno diventa così il simbolo dell’attesa, ma anche della possibilità di un nuovo inizio. Un rifugio può mettere un animale al sicuro, garantirgli cure, cibo, assistenza e affetto. Ma, per quanto possa essere accogliente e ben gestito, non può sostituire il rapporto unico e insostituibile che nasce all’interno di una famiglia. Un rifugio può salvare una vita. Una famiglia può cambiarla. È questo il messaggio centrale di “Quest’inverno portalo a casa”, una campagna che non vuole spingere verso adozioni impulsive, ma promuovere scelte consapevoli. Adottare significa infatti molto più che portare un cane fuori da un box. Significa conoscerne la storia e le esigenze, valutare con attenzione la compatibilità con il proprio stile di vita e assumersi la responsabilità del suo benessere per tutta la sua vita”, si legge in un comunicato.

Per questo l’organizzazione invita quindi chi sta pensando di adottare a contattare la sezione territoriale dell’associazione al numero 389 50 82 847 o scrivendo a messinalegadelcane@gmail.com per prendere un appuntamento con i volontari Lndc, che potranno accompagnare ogni persona nel percorso di adozione e aiutarla a conoscere il cane più adatto alla propria situazione familiare e al proprio stile di vita.

Durante questi mesi, la campagna sarà accompagnata sui canali social di Lndc Animal Protection da storie, immagini e contenuti dedicati ai cani che aspettano una famiglia e ai principi dell’adozione consapevole. “L’invito è quello di andare oltre l’età, la taglia, l’aspetto e la prima impressione, fermarsi a conoscere chi aspetta da più tempo e concedergli finalmente la possibilità di essere scelto”.