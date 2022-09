Messina. Lavori alle condotte Amam, meno acqua per tre giorni a Camaro e da Giostra a Torre Faro - Tempostretto

Distribuzione idrica ridotta da oggi pomeriggio fino a sabato 10 settembre

Guasto in nottata sulla condotta idrica di via Molino a Camaro San Luigi, al servizio del serbatoio di Montesanto. Dopo un primo lavoro che ha impegnato i tecnici di Amam, gli interventi continuano anche stamattina.

Per consentire i lavori in sicurezza, dal pomeriggio di oggi, giovedì 8 settembre, e sino a sabato 10, sarà necessario ridurre l’erogazione idrica negli abitati di Camaro San Paolo, Camaro San Luigi e nelle zone comprese tra Viale Giostra, via Palermo alta, e San Jachiddu sino a Torre Faro, inclusi i villaggi collinari di San Michele, Masse, Castanea, Curcuraci, Marotta e Faro Superiore.

Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090 3687722 o sulla pagina social di Amam.