Messina. Lavori all’Inail, Cgil in presidio per denunciare i problemi

Spazi angusti e niente accesso per disabili

Stamattina Cgil e Filcams Cgil in presidio davanti alla sede dell’Inail di Messina, per denunciare l’inaccessibilità della struttura per le persone con mobilità ridotta o con disabilità. Infatti l’ingresso, a causa dei lavori in corso, è stato spostato rispetto all’entrata principale, ma non è realmente accessibile a tutti.

Inoltre “le condizioni dei lavoratori non sono ottimali, relegati in uno spazio angusto, senza finestre e senza servizio di vigilanza, che garantisca la sicurezza di un luogo aperto al pubblico. Sono diverse la criticità dei lavoratori afferenti all’appalto di pulimento e di ricevimento che lavorano nella sede dell’Inail. Stiamo affrontando con l’azienda “La Lucente” il tema dei dipendenti, che sono inquadrati nel secondo livello del contratto Multiservizi, come chi si occupa esclusivamente del servizio di pulimento. Inoltre la postazione del personale che si occupa del servizio di ricevimento è invivibile, in uno spazio sprovvisto di finestre e di eventuali vie di fughe in caso di emergenze e utenza arrabbiata. Chiediamo quindi un intervento immediato, a tutela delle condizioni di lavoratrici e cittadini che si rivolgono ogni giorno alla sede dell’Inail di Messina”.