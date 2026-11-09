Viadotto intitolato a operaio morto sul lavoro, passa la proposta dei nostri lettori

Il Cas ha detto sì: viadotto Ritiro ricorderà Salvatore Ada. L'iniziativa portata avanti dalla Uil

Messina – C’è il via libera del Cas: il viadotto Ritiro sarà intitolato a Salvatore Ada, l’operaio di 55 anni morto il 12 ottobre 2021 nel cantiere dell’opera. Erano stati i nostri lettori a lanciare la proposta, raccolta dal nostro giornale, qualche giorno dopo la tragedia sul lavoro. E la Uil a raccogliere la richiesta e portarla avanti negli anni.

Salvatore Ada, l’intitolazione del viadotto

Adesso il Consiglio direttivo di Autostrade Siciliane ha formalizzato la dedicazione del viadotto, riaperto interamente al traffico nell’estate 2024, all’operaio specializzato della Toto Costruzioni rimasto vittima dell’incidente avvenuto durante le operazioni in cantiere. Mentre scaricavano da un mezzo una barriera di cemento, qualcosa non funziono e la pesante armatura travolse e uccise Salvatore Ada. La barriera era destinata ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura.

Dall’incidente al ricordo

La data della cerimonia è ancora da fissare, spiega il Consorzio autostrade in una nota ufficiale. E’ certo però che ci saranno i familiari, le organizzazioni sindacali, le istituzioni e l’assessore regionale alle Infrastrutture. Nel corso dell’evento sarà posta una lapide sul prospetto della sede centrale del Cas, a contrada Scoppo, per ricordare la vicenda di Salvatore Ada e l’importanza del tema della sicurezza nell’ambito dei lavori infrastrutturali.

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