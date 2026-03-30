Messina. Le celebrazioni della Settimana Santa

Gli appuntamenti presieduti dall'arcivescovo Giovanni Accolla
Con la celebrazione della Domenica delle Palme è iniziata la Settimana Santa, durante la quale «la Chiesa celebra i misteri della salvezza portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita».
L’arcivescovo Giovanni Accolla presiederà le celebrazioni nella Basilica Cattedrale secondo il seguente calendario:
- Martedì santo 31 marzo Messa Crismale in Cattedrale alle ore 17.30
- Giovedì santo 2 aprile Messa “in Coena Domini” alle ore 18.30
- Venerdì santo 3 aprile Azione Liturgica “In Passione Domini” alle ore 17.30
- Sabato santo 4 aprile Veglia pasquale alle ore 22
- Domenica 5 aprile Pontificale di Pasqua alle ore 11
In particolare si evidenzia che la celebrazione della Messa Crismale – espressione della comunione di tutti i sacerdoti con l’arcivescovo e durante la quale essi rinnoveranno le promesse sacerdotali – sarà martedì santo 31 marzo alle ore 17.30 nella Basilica Cattedrale.
Infine sabato santo 4 aprile l’augurio di Pasqua che l’arcivescovo rivolgerà alla comunità diocesana e alla città.