La Polisportiva Messina riparte dalla pallanuoto col campione Giacoppo

Il punto di partenza la piscina Magazzù di Sant'Agata. Massimo Giacoppo: "Partiamo dai più piccoli, per il secondo anno consecutivo giochiamo il campionato Under12"

MESSINA – La Polisportiva Messina porta avanti il “progetto pallanuoto”. La società cittadina, al cui nome sono legati storici successi in questo sport, a cominciare dalla militanza in Serie A1 maschile, ha voluto rilanciare l’attività con un gruppo di giovanissimi atleti. Il punto di partenza è stato la piscina “Vittorio Magazzù” di Sant’Agata, dove i ragazzi hanno cominciato ad appassionarsi nell’estate del 2025, guidati dal campione Massimo Giacoppo.

Dal punto di vista prettamente agonistico, la squadra “Esordienti” è reduce dalle due tappe del torneo regionale di categoria svoltesi nell’impianto natatorio della Cittadella Sportiva Universitaria, chiuse con un bilancio positivo, grazie alle tre vittorie conquistate nelle cinque partite disputate, e, soprattutto, con una contagiosa voglia di crescere.

Giacoppo: “I giovani pilastri del futuro”

“Siamo partiti dalla base, dai più piccoli, per poter intervenire sull’aspetto tecnico e comportamentale – commenta Massimo Giacoppo -. Per noi è il secondo anno e ci siamo iscritti al campionato Under 12. Stanno arrivando le prime soddisfazioni dopo il normale “apprendistato”. Ovviamente siamo all’inizio di un percorso, che mira in alto nel lungo periodo. Questi sono i giocatori che dovranno rappresentare i pilastri del futuro. Mi rifaccio anche al mio vissuto sportivo e in particolare alla gloriosa Polisportiva che aveva in A1 otto-nove messinesi in organico”.

Si nota subito il coinvolgimento dei genitori. “Cominciando da un gruppo numericamente ridotto, si è creata un’impostazione quasi familiare, per cui c’è un grande legame ed un forte rispetto tra i ragazzi ed un appassionato interessamento dei loro parenti. Le varie componenti sono unite dallo stesso entusiasmo, che produce energia e compattezza di intenti”.

Quant’è importante l’attività alla “Magazzù”, che riaprirà nei prossimi mesi? “La nostra piscina è la base, rappresenta il luogo ideale dove stare insieme, sia durante gli allenamenti che nei momenti di svago. Al lido, al bar ed in spiaggia i giovani trascorrono intere giornate, trovando il gusto del sano divertimento, senza – conclude Giacoppo – le distrazioni della società moderna e con la condivisione di interessi comuni”.