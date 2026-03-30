Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” il 24 marzo 2026

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 6/2023. In Furci Siculo (ME), Contrada Grotte – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare (villa singola) della superficie commerciale di mq. 122,00. La villa singola è composta al piano terra da ingresso e disimpegno, cucina, camera, bagno, ripostiglio sotto-scala, salone soggiorno, veranda ed altro WC realizzato sul terreno est di pertinenza, al piano sottotetto, cui si accede da una scala interna sono stati realizzati n. 2 vani letto e n. 1 WC. PREZZO BASE Euro 244.630,00. Offerta minima Euro 183.472,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 09/07/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 11/2024. In Messina (ME), Via Monte Gallo 15 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento che si sviluppa su più livelli: piano terra, primo e secondo. Non è dotato di ascensore. Il portoncino di ingresso è ubicato direttamente sulla via pubblica. L’unità abitativa è composta da un ingresso a p.t. dal quale prende avvio la scala che raggiunge i piani superiori; al primo piano sono presenti due vani, un disimpegno e un bagno; il piano secondo è composto da un ripostiglio, una veranda coperta e un bagno. L’appartamento è dotato di due balconi. PREZZO BASE Euro 27.007,50. Offerta minima Euro 20.255,62. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/06/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Denaro Daniela 3402474456, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 15/2022. In Gaggi (ME), Via Salita Cavallaro – Lotto 1: Piena proprietà di 1/1 di immobile, piani 3-4-S1 che consiste in un appartamento oltre sottotetto non abitabile e garage di 13.90 mq ubicato al piano cantinato L’appartamento al piano terzo è composto da un ingresso, un disimpegno, un w.c., una camera, una cucina adibita a cameretta ed un balcone; la porzione di sottotetto non abitabile al piano quarto è composta da angolo cottura ed un w.c. ed è collegata da scala interna. L’immobile nell’insieme sviluppa una superficie lorda di 156,05 mq. PREZZO BASE Euro 99.594,92. Offerta minima Euro 74.696,19. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 26/05/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 35/2024. In Giardini-Naxos (ME), Via Porticato 2 – Lotto UNICO: Piena proprietà 1/1 di appartamento composto da un salone con angolo cottura, una camera, un bagno, un disimpegno e due ampi balconi, su due lati dell’appartamento si sviluppa una corte di proprietà, superficie catastale 55 mq, compresa di superfici scoperte. PREZZO BASE Euro 34.425,00. Offerta minima Euro 25.818,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/06/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Parlagreco Claudio 3926861624, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 48/2024. In Torregrotta (ME), Via XXI Ottobre 243/B – Lotto 1: Diritto di proprietà di un immobile primo piano della palazzina B del Complesso “Le Palme”. L’appartamento risulta composto da un ampio ingresso e corridoio, un soggiorno, una cucina, due bagni e tre stanze, classe 7, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 147mq comprese di superfici scoperte. PREZZO BASE Euro 58.775,00. Offerta minima Euro 44.081,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/05/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Zumbo Tancredi 090774988, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 56/2025. In Messina (ME), Via San Cosimo 23 – Lotto UNICO: piena proprietà dell’immobile piano 1, della superficie commerciale di 54 mq, situato al primo piano (2^ el. f.t.), costituito da: vano soggiorno ingresso con zona cottura, vano WC e stanza da letto, balcone, di sufficienti dimensioni, oggetto di concessione edilizia. L’immobile si presenta in scarso stato di manutenzione. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/06/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 80/2023. In Graniti (ME), Via Giuseppe Garibaldi 30 – Lotto UNICO: 1000/1000 Locale magazzino o deposito (sottotetto) al piano 4. Esso è composto da: un ingresso, due depositi, una lavanderia, un locale di sgombro, due w.c. e da due balconi. L’immobile sviluppa una superficie lorda di 175,96 mq. 1000/1000 autorimessa. L’immobile è posto al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre lo stesso. Superficie lorda di 22.15 mq. PREZZO BASE Euro 26.419,68. Offerta minima Euro 19.814,76. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Biancuzzo Simona 3477422047, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 86/2023. In Messina (ME), Via Tommaso Cannizzaro 58 – Lotto 1: Quota intera (1/1) di diritto di proprietà di un appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di mq. 90,38. L’unità immobiliare in oggetto è posta al piano 2 e 3. L’appartamento è composto da due vani e 1/2 che compongono il soggiorno in open space dove trova spazio una scala interna autoportante, non autorizzata, che mette in comunicazione il terrazzo soprastante; un vano cucina cieco; una camera da letto; un bagno e due balconi. PREZZO BASE Euro 164.430,00. Offerta minima Euro 123.322,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Via Tommaso Cannizzaro 58 – Lotto 2: Quota intera (1/1) di diritto di proprietà di un rustico della superficie commerciale di mq. 68,50. L’unità immobiliare è posta al piano 2. Trattasi di immobile in corso di costruzione al quale si accede tramite scala condominiale o con ascensore. Porzione dell’unità immobiliare è da destinare al ballatoio di accesso in comune con altre unità immobiliari. La copertura non è calpestabile ed è costruita in lamiera. PREZZO BASE Euro 64.160,00. Offerta minima Euro 48.120,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Tommaso Cannizzaro 58 – Lotto 3: Quota intera (1/1) di diritto di proprietà di un lastrico solare della superficie commerciale di mq. 150,00. L’unità immobiliare in oggetto è posta al piano 3. Trattasi di terrazzo che insiste al 3° piano di un edificio al quale si accede tramite scala condominiale o con ascensore. La pavimentazione è rivestita da un’impermeabilizzazione in guaina ardesiata. Il parapetto perimetrale si presenta in scarse condizioni di manutenzione. Le finiture sono di medio/scarso livello. PREZZO BASE Euro 18.200,00. Offerta minima Euro 13.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 108/2025. In Messina (ME), Via Comunale Santo – Lotto 1: Appartamento oltre cantina Pal. 24, facente parte di un fabbricato a sei elevazioni f.t., a sua volta parte di un complesso di palazzine edificate dallo I.A.C.P. L’appartamento è composto da un piccolo ingresso/disimpegno, un ampio soggiorno con angolo cottura, due camere, un bagno, disimpegnate da un corridoio, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 58 mq, rendita euro 162,68. PREZZO BASE Euro 27.327,50. Offerta minima Euro 20.495,62. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 17/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 115/2024. In Gaggi (ME), Via Umberto I 123-125 – Lotto 1: Appartamento per civile abitazione, posto al terzo piano del fabbricato, composto da tre camere, cucina, soggiorno, due bagni, un disimpegno, un ripostiglio, quattro balconi, cl. 5, 8 vani, superficie totale 167 mq, Rendita Euro 330,53. PREZZO BASE Euro 128.826,00. Offerta minima Euro 96.619,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Gaggi (ME), Via Umberto I 125 – Lotto 2: Locale deposito, cl.5, Rendita Euro 337,35, piano terra composto zona deposito (circa 109,34 mq a cui va sottratta un’area di circa 4,60 mq perché area comune sub 1 delle particelle nn. 328 e 330), un bagno (circa 5,02 mq), due vani deposito (circa 14,90 e 15,56 mq) corte esterna (circa 37,16 mq). PREZZO BASE Euro 45.409,20. Offerta minima Euro 34.056,90. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 25/06/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 133/2021. In Torregrotta (ME), Viale Europa 93 – Lotto 2: Appartamento sup. comm. 181,74 mq composto da ingresso, quattro camere, cucina, corridoio, due bagni, ampia veranda e due balconi posto al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre lastrico solare. PREZZO BASE Euro 56.025,00. Offerta minima Euro 42.018,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 19/06/2026 ore 09:45 presso Associazione Vendite Delegate (A.V.D.) sito in Messina, Corso Cavour n. 206 is. 371. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 183/2024. In Villafranca Tirrena (ME), Via Calamaro 27 – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a immobile civile abitazione, classe 9, cons. 6 vani, rendita 204,52. L’appartamento in oggetto è sito al piano terzo, allo stesso si accede sia mediante il corpo scala, sia mediante ascensore. E’ composto da due vani letto, un soggiorno, una cucina, due wc ed un piccolo ripostiglio per un totale della superficie lorda (esclusi i balconi) pari a 125 mq, superficie netta pari a 110 mq della superficie ragguagliata commerciale. PREZZO BASE Euro 142.000,00. Offerta minima Euro 106.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/05/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 194/2023. In Messina (ME), Via Gaetano Oliva – Lotto UNICO: Appartamento per la quota di 1/1 di piena proprietà della superficie commerciale di 90,43 mq. L’immobile è ubicato al secondo piano (terza elevazione fuori terra) di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra e copertura a terrazza. L’appartamento è attualmente costituito da tre vani, disimpegno, cucina, bagno ed un balcone prospiciente la Via Gaetano Oliva ed uno più piccolo prospiciente la Via Gerobino Pilli. PREZZO BASE Euro 30.375,00. Offerta minima Euro 22.781,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 04/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sparacino Dario 3332069199, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 218/2024. In Limina (ME), Via Giuseppe Garibaldi 73/75 – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di civile abitazione di tipo popolare ubicato nel centro storico del Comune di Limina (ME), classe 3, consistenza 8,5, superficie catastale 218 mq (escluse aree scoperte 210 mq), rendita 302,90. L’ immobile si sviluppa su più livelli: piano seminterrato, piano terra, piano primo e piano secondo. Non è dotato di ascensore, ma solo di scale interne. L’ appartamento è anche dotato di due balconi e un terrazzino a secondo piano. PREZZO BASE Euro 48.417,00. Offerta minima Euro 36.312,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/05/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 290/1989. In Messina (ME), Villaggio Gesso – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno incolto in prossimità della barriera di Villafranca dell’autostrada A20 lungo il torrente Gallo, c.da Pellegrino nel NCT partt. 11-29-30-31-32-33-39-41-42-43-44-45-47-48-49-51-52-53-54-55-56-58-59-61-63-64-65-67-70-120 (pascolo) per complessivi mq 180.900. PREZZO BASE Euro 40.000,00. Offerta minima Euro 30.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 19/06/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2014. In Sant’Agata di Militello (ME), Piazza Capita – Lotto 1: locale commerciale adibito a supermercato a p.t. rialzato, superficie commerciale di mq 440 circa, oltre aree esterne e balconi di mq 74 circa, completo di tutta l’attrezzatura per supermercato. sottostante locale deposito al piano seminterrato della sup. catastale di mq 195. PREZZO BASE Euro 129.177,22. Offerta minima Euro 96.882,92. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 19/05/2026 ore 11:30 presso studio del curatore sito in Messina, Via Ghibellina n. 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it