 La Top Spin Messina contro Carrara vince la quarta partita di fila

La Top Spin Messina contro Carrara vince la quarta partita di fila

Simone Milioti

La Top Spin Messina contro Carrara vince la quarta partita di fila

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lunedì 30 Marzo 2026 - 09:36

Momento d'oro per la squadra del presidente Quartuccio in Serie A1 di tennistavolo, i rivali di sempre cedono per 3 a 2, sigilli peloritani di Kojic e doppio Stoyanov

Nel penultimo impegno di regular season la Top Spin Messina WatchesTogether batte 3-2 a Villa Dante l’Apuania Carrara, conquistando la sua quarta vittoria di fila. I sigilli di Kojić e Stoyanov (doppietta) nel match valido per la 6ª giornata di ritorno di Serie A1. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio e di coach Marco Faso balza a quota 25 ed è aritmeticamente certa del terzo posto in ottica playoff scudetto. 

Quarto successo consecutivo e terzo posto assicurato per la Top Spin Messina WatchesTogether che chiuderà la fase campionato a Sassari il prossimo 11 aprile. Sulla strada dei ragazzi del presidente Giorgio Quartuccio, in semifinale playoff scudetto, ci sarà la seconda classificata tra Sassari e Bagnolese, appaiate in vetta ad un turno dalla conclusione.

Top Spin Messina – Apuania Carrara 3-2

Con la direzione arbitrale affidata a Giuseppe Vargetto, di fronte nel singolare d’apertura Frane Tomislav Kojić e il neo campione italiano assoluto Matteo Mutti. Nel primo set, dopo l’equilibrio iniziale durato fino al 7-7, il croato ha provato ad accelerare (9-7), venendo tuttavia ripreso dall’ex di turno. Sul 9-9 la risposta out di Mutti e il rovescio di Kojić hanno deciso il parziale in favore del croato. In una seconda frazione ricca di capovolgimenti, il mantovano è partito meglio (4-2), allungando poi sul 7-4. Un solidissimo Kojić, sotto 6-8, ha rimontato fino ad imporsi 11-8: 2-0. Mutti, mai domo, ha riaperto i giochi grazie all’eloquente 11-1 del terzo set e ha dominato anche nel quarto, in cui Kojić era risalito da 1-6 a 5-6, prima di incassare il deciso scatto di Mutti, andato dritto al traguardo (11-5). Alla “bella” il croato è apparso travolgente (7-3), ma ha dovuto fare presto i conti con la caparbietà di Mutti, bravo ad agguantare la parità sul 9-9, avendo anche un match-point. Cancellata la chance del rivale, Kojić non ha invece fallito la propria sull’11-10, potendo esultare alla risposta fuori misura di Mutti al suo servizio.

Ottima prova di Niagol Stoyanov che ha piegato Jon Sebastian Persson per 3-2 al termine di un altro duello spettacolare. Rimontato da 8-6 a 8-9, replicando col 9-9, il livornese ha dovuto contrastare un set-point sul 9-10. Lo svedese ha però spedito a rete e Stoyanov ha prevalso per 12-10, sfruttando la successiva opportunità in proprio favore. Tutto facile per Stoyanov nel secondo parziale sin dall’avvio (5-1), in un primo set culminato con l’11-4. Al terzo, dopo il 4-1 iniziale di Stoyanov, Persson ha recuperato terreno e capovolto il quadro (7-6). Fallita l’occasione sul 10-9, al secondo set-point lo svedese si è aggiudicato uno scambio prolungato, imponendosi 12-10. Il quarto sembrava già indirizzato sul 6-0 per Stoyanov, approdato poi sul 7-3. Sorpasso realizzato, invece, da Persson sul 9-8 e il giocatore di Carrara ha inoltre fallito un set-point (10-9). A vuoto anche il match-point di Stoyanov, mentre Persson è andato a segno per il 13-11. Tutto deciso alla “bella”, con uno Stoyanov da applausi scattato in fretta sull’8-2 e vittorioso per 11-5, trasformando il primo match-point disponibile. Danilo Faso ha ceduto in tre set a Francisco Sanchi e l’Apuania Carrara è rimasta così in partita. Partenza sprint (6-2) del palermitano, riagganciato sul 6-6. Dal 7-7, quindi, Sanchi si è involato, collezionando quattro punti di fila. Nel secondo parziale l’atleta di Carrara è scappato via (8-4), ma Faso è tornato in corsa (8-7) e sul 10-7 per Sanchi ha sventato tre set-point, prima di arrendersi al 12-10. Obiettivo centrato da Sanchi e gara conclusa in virtù dell’11-6 al terzo.

Si è rivelata accesissima la sfida fra Frane Tomislav Kojić e Jon Sebastian Persson. Il croato della Top Spin ha accelerato da 6-6 a 10-6, gioendo al secondo tentativo per 11-7. Altalena di emozioni nel parziale seguente. Da 5-3 in favore di Kojić a 7-5 per Persson, poi l’8-7 di Kojić e sfida diventata punto a punto. Sul 10-9 per il croato, Persson ha neutralizzato il set-point, passando in rimonta per 12-10. Kojić ha ritrovato la concentrazione e riassunto le redini, a testimoniarlo il netto 11-3 del terzo. Il croato si è subito staccato (6-3) nel quarto, ma dopo il time-out un rigenerato Persson è tornato a galla (7-6). Il 9-8 è stato illusorio per Kojić, perché lo svedese, piazzata la rimonta, non ha sfruttato il set-point sul 10-9, capitalizzando comunque quello valso il 12-10. Verdetto rimandato alla “bella”. Per Kojić, ritrovatosi da 3-1 a 4-7, l’allungo dello svedese è stato fatale, nonostante la buona reazione (6-7) del padrone di casa. L’11-6 firmato da Persson ha garantito a Carrara il 2-2 e il prolungamento della contesa all’ultimo singolare della serie.

Niagol Stoyanov e Matteo Mutti al tavolo per il momento della verità. Il livornese è passato da 7-4 a 7-8, ribaltando a sua volta il discorso per l’11-8. Andamento ben diverso nel secondo set, con il mantovano sul 5-1 e poi diretto senza problemi (9-3) verso il traguardo, tagliato all’11-5. Stoyanov è stato dunque perfetto ad effettuare una rimonta clamorosa da 5-7 a 11-7 nel terzo, tornando a condurre le danze. Autentica battaglia al quarto set. Da 7-7 a 9-7 per Stoyanov a 9-10, con il servizio sbagliato da Mutti al set-point. Sfumata la prima occasione utile sull’11-10, Stoyanov ha trasformato il secondo match-point, vincendo 13-11 per il 3-1 e l’esultanza del pubblico di Villa Dante. Sipario calato con due punti ai padroni di casa e uno ai toscani.

Tabellino
Frane Tomislav Kojić-Matteo Mutti 3-2 (11-9, 11-8, 1-11, 5-11, 12-10)
Niagol Stoyanov-Jon Sebastian Persson 3-2 (12-10, 11-4, 10-12, 11-13, 11-5)
Danilo Faso-Francisco Sanchi 0-3 (7-11, 10-12, 6-11)
Frane Tomislav Kojić-Jon Sebastian Persson 2-3 (11-7, 10-12, 11-3, 10-12, 6-11)
Niagol Stoyanov-Matteo Mutti 3-1 (11-8, 5-11, 11-7, 13-11)

I risultati della 6^ giornata di ritorno di Serie A1: 
Virtus Servigliano-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 3-2
Santa Tecla Nulvi-Marcozzi 3-2
Alfa Food Bagnolese-Tennistavolo Sassari 3-2
Top Spin Messina WatchesTogether-Apuania Carrara 3-2

Classifica: Tennistavolo Sassari, Alfa Food Bagnolese 29 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 25; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 21; Marcozzi 18; Apuania Carrara 14; Virtus Servigliano 13; Santa Tecla Nulvi 7. 

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