La Top Spin Messina contro Carrara vince la quarta partita di fila

Momento d'oro per la squadra del presidente Quartuccio in Serie A1 di tennistavolo, i rivali di sempre cedono per 3 a 2, sigilli peloritani di Kojic e doppio Stoyanov

Nel penultimo impegno di regular season la Top Spin Messina WatchesTogether batte 3-2 a Villa Dante l’Apuania Carrara, conquistando la sua quarta vittoria di fila. I sigilli di Kojić e Stoyanov (doppietta) nel match valido per la 6ª giornata di ritorno di Serie A1. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio e di coach Marco Faso balza a quota 25 ed è aritmeticamente certa del terzo posto in ottica playoff scudetto.

Quarto successo consecutivo e terzo posto assicurato per la Top Spin Messina WatchesTogether che chiuderà la fase campionato a Sassari il prossimo 11 aprile. Sulla strada dei ragazzi del presidente Giorgio Quartuccio, in semifinale playoff scudetto, ci sarà la seconda classificata tra Sassari e Bagnolese, appaiate in vetta ad un turno dalla conclusione.

Top Spin Messina – Apuania Carrara 3-2

Con la direzione arbitrale affidata a Giuseppe Vargetto, di fronte nel singolare d’apertura Frane Tomislav Kojić e il neo campione italiano assoluto Matteo Mutti. Nel primo set, dopo l’equilibrio iniziale durato fino al 7-7, il croato ha provato ad accelerare (9-7), venendo tuttavia ripreso dall’ex di turno. Sul 9-9 la risposta out di Mutti e il rovescio di Kojić hanno deciso il parziale in favore del croato. In una seconda frazione ricca di capovolgimenti, il mantovano è partito meglio (4-2), allungando poi sul 7-4. Un solidissimo Kojić, sotto 6-8, ha rimontato fino ad imporsi 11-8: 2-0. Mutti, mai domo, ha riaperto i giochi grazie all’eloquente 11-1 del terzo set e ha dominato anche nel quarto, in cui Kojić era risalito da 1-6 a 5-6, prima di incassare il deciso scatto di Mutti, andato dritto al traguardo (11-5). Alla “bella” il croato è apparso travolgente (7-3), ma ha dovuto fare presto i conti con la caparbietà di Mutti, bravo ad agguantare la parità sul 9-9, avendo anche un match-point. Cancellata la chance del rivale, Kojić non ha invece fallito la propria sull’11-10, potendo esultare alla risposta fuori misura di Mutti al suo servizio.

Ottima prova di Niagol Stoyanov che ha piegato Jon Sebastian Persson per 3-2 al termine di un altro duello spettacolare. Rimontato da 8-6 a 8-9, replicando col 9-9, il livornese ha dovuto contrastare un set-point sul 9-10. Lo svedese ha però spedito a rete e Stoyanov ha prevalso per 12-10, sfruttando la successiva opportunità in proprio favore. Tutto facile per Stoyanov nel secondo parziale sin dall’avvio (5-1), in un primo set culminato con l’11-4. Al terzo, dopo il 4-1 iniziale di Stoyanov, Persson ha recuperato terreno e capovolto il quadro (7-6). Fallita l’occasione sul 10-9, al secondo set-point lo svedese si è aggiudicato uno scambio prolungato, imponendosi 12-10. Il quarto sembrava già indirizzato sul 6-0 per Stoyanov, approdato poi sul 7-3. Sorpasso realizzato, invece, da Persson sul 9-8 e il giocatore di Carrara ha inoltre fallito un set-point (10-9). A vuoto anche il match-point di Stoyanov, mentre Persson è andato a segno per il 13-11. Tutto deciso alla “bella”, con uno Stoyanov da applausi scattato in fretta sull’8-2 e vittorioso per 11-5, trasformando il primo match-point disponibile. Danilo Faso ha ceduto in tre set a Francisco Sanchi e l’Apuania Carrara è rimasta così in partita. Partenza sprint (6-2) del palermitano, riagganciato sul 6-6. Dal 7-7, quindi, Sanchi si è involato, collezionando quattro punti di fila. Nel secondo parziale l’atleta di Carrara è scappato via (8-4), ma Faso è tornato in corsa (8-7) e sul 10-7 per Sanchi ha sventato tre set-point, prima di arrendersi al 12-10. Obiettivo centrato da Sanchi e gara conclusa in virtù dell’11-6 al terzo.

Si è rivelata accesissima la sfida fra Frane Tomislav Kojić e Jon Sebastian Persson. Il croato della Top Spin ha accelerato da 6-6 a 10-6, gioendo al secondo tentativo per 11-7. Altalena di emozioni nel parziale seguente. Da 5-3 in favore di Kojić a 7-5 per Persson, poi l’8-7 di Kojić e sfida diventata punto a punto. Sul 10-9 per il croato, Persson ha neutralizzato il set-point, passando in rimonta per 12-10. Kojić ha ritrovato la concentrazione e riassunto le redini, a testimoniarlo il netto 11-3 del terzo. Il croato si è subito staccato (6-3) nel quarto, ma dopo il time-out un rigenerato Persson è tornato a galla (7-6). Il 9-8 è stato illusorio per Kojić, perché lo svedese, piazzata la rimonta, non ha sfruttato il set-point sul 10-9, capitalizzando comunque quello valso il 12-10. Verdetto rimandato alla “bella”. Per Kojić, ritrovatosi da 3-1 a 4-7, l’allungo dello svedese è stato fatale, nonostante la buona reazione (6-7) del padrone di casa. L’11-6 firmato da Persson ha garantito a Carrara il 2-2 e il prolungamento della contesa all’ultimo singolare della serie.

Niagol Stoyanov e Matteo Mutti al tavolo per il momento della verità. Il livornese è passato da 7-4 a 7-8, ribaltando a sua volta il discorso per l’11-8. Andamento ben diverso nel secondo set, con il mantovano sul 5-1 e poi diretto senza problemi (9-3) verso il traguardo, tagliato all’11-5. Stoyanov è stato dunque perfetto ad effettuare una rimonta clamorosa da 5-7 a 11-7 nel terzo, tornando a condurre le danze. Autentica battaglia al quarto set. Da 7-7 a 9-7 per Stoyanov a 9-10, con il servizio sbagliato da Mutti al set-point. Sfumata la prima occasione utile sull’11-10, Stoyanov ha trasformato il secondo match-point, vincendo 13-11 per il 3-1 e l’esultanza del pubblico di Villa Dante. Sipario calato con due punti ai padroni di casa e uno ai toscani.

Tabellino

Frane Tomislav Kojić-Matteo Mutti 3-2 (11-9, 11-8, 1-11, 5-11, 12-10)

Niagol Stoyanov-Jon Sebastian Persson 3-2 (12-10, 11-4, 10-12, 11-13, 11-5)

Danilo Faso-Francisco Sanchi 0-3 (7-11, 10-12, 6-11)

Frane Tomislav Kojić-Jon Sebastian Persson 2-3 (11-7, 10-12, 11-3, 10-12, 6-11)

Niagol Stoyanov-Matteo Mutti 3-1 (11-8, 5-11, 11-7, 13-11)

I risultati della 6^ giornata di ritorno di Serie A1:

Virtus Servigliano-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 3-2

Santa Tecla Nulvi-Marcozzi 3-2

Alfa Food Bagnolese-Tennistavolo Sassari 3-2

Top Spin Messina WatchesTogether-Apuania Carrara 3-2

Classifica: Tennistavolo Sassari, Alfa Food Bagnolese 29 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 25; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 21; Marcozzi 18; Apuania Carrara 14; Virtus Servigliano 13; Santa Tecla Nulvi 7.