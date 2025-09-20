Messina, Le Vie dei Tesori apre i passaggi segreti di chiese e cappelle

Il programma delle aperture straordinarie in città e provincia da questo sabato al 5 novembre

Messina – Oggi e domani il primo fine settimana de Le Vie dei Tesori, a Messina e provincia fino al 5 ottobre prossimo.

Prefettura e Camera di Commercio

Una edizione ricca di aperture straordinarie. Apre le porte soltanto questa domenica (dalle 9 alle 19) la duecentesca Santissima Annunziata dei Catalani che fonde insieme gli stili bizantino, arabo e normanno. Nata come cappella reale per poi passare a fine ‘400 alla fiorente comunità catalana, fu la prima sede in Sicilia dei Domenicani e dei Teatini. Sopravvissuta al terremoto del 1908, possiede una cripta che corre lungo il transetto. E solo questo weekend si potrà visitare la Prefettura: costruita dopo il sisma, nel 1915 su progetto di Cesare Bazzani. Saranno visitabili la biblioteca, la stanza del Prefetto l’appartamento presidenziale e alcuni salottini.

Sarà una bella occasione anche la visita (questo fine settimana e il prossimo) alla Camera di Commercio che risale al 1929. Bronzi, marmi, dipinti, stucchi e mosaici lo rendono uno degli edifici più eleganti della città, colmo di opere d’arte. È stato appena restaurato il monumentale Salone della Borsa, che affianca la sala Consiglio e la sala Giunta.

I palazzi della ricostruzione post terremoto

Nel programma, impaginato come sempre da Marco Grassi, ecco anche i palazzi della Ricostruzione: Villa De Natale/Rodriguez affacciata sullo Stretto, il Circolo di Palazzo Carrozza, e il parco privato di Villa Labruto con le sue 365 specie botaniche, un’eccellenza dovuta unicamente al suo appassionato proprietario. Per la prima volta aprono le porte anche tre istituti religiosi: lo Spirito Santo, parte del complesso delle monache cistercensi, con le sue antiche celle scavate nella roccia; il Sacro Cuore che custodisce l’ulivo di San Placido, e l’Eremo della Madonna degli Angeli, oasi di preghiera sulle alture di Fondo Fucile, voluta dagli eremiti di San Pacomio. Si visiterà anche quest’anno Villa Cianciafara, nata come tenuta agricola, sopravvissuta al sisma e alla guerra, ha riportato nel presente la struttura colonica, con il lavatoio, il palmeto, il frantoio, il forno, ma anche preziosi arredi d’epoca, e le opere di Filippo Cianciafara, fotografo e incisore, cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e di Lucio Piccolo.

Scaletta Zanclea

In programma questo sabato alle 15.30, anche un’esperienza immersiva e sensoriale nel borgo medievale di Scaletta Zanclea, guidati dalla coraggiosa cortigiana Macalda di Scaletta. Infine con il collettivo di urban exploration Ascosi Lasciti si raggiungerà sabato e domenica (dalle 9.30 alle 13.30, questo e il prossimo weekend) Gualtieri Sicaminò, un pugno di case e parecchi ruderi. Qui vi racconteranno la storia del duca don Giuseppe e della sua passione per la giovane hostess Tava Daetz. È allestita una mostra sui luoghi dimenticati.

Come acquistare i biglietti

La formula resta sempre la stessa: basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul www.leviedeitesori.it o negli infopoint in ogni città. Un coupon da 18 euro è valido per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro per un singolo ingresso. Per le passeggiate, coupon da 8 euro. Per le esperienze, i coupon sono di valore variabile. Consigliata la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com.