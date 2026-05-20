Messina. L’ex Istituto Don Bosco diventa sede del Social innovation lab

Firmato il contratto di locazione tra l'Arcidiocesi e la Messina Social City. L’immobile sarà destinato allo svolgimento di attività sociali, educative, formative e amministrative

MESSINA – Con la sottoscrizione del contratto di locazione tra l’Arcidiocesi di Messina e l’Azienda speciale Messina Social City, rappresentata dall’amministratore unico Mario Briguglio, prende forma il progetto di riqualificazione dell’ex Istituto Don Bosco, destinato a diventare la sede del Social Innovation Lab legato al progetto “Fertility”, promosso dal Comune di Messina.

L’intesa è stata formalizzata oggi nella sede dell’Arcivescovado di Messina, e consentirà di avviare il percorso di trasformazione della storica struttura in uno spazio dedicato all’innovazione sociale, alla formazione e ai servizi per la comunità.

Secondo quanto previsto dal contratto di locazione, l’immobile sarà destinato allo svolgimento di attività sociali, educative, formative e amministrative. Tra le funzioni previste figurano spazi per l’accoglienza, attività laboratoriali e di coworking, iniziative culturali e artistiche, convegni e seminari, oltre a servizi socio-educativi e assistenziali. La struttura potrà inoltre ospitare attività scolastiche, servizi per l’infanzia, percorsi di sostegno sociale e iniziative dedicate all’emergenza abitativa, nell’ambito di una programmazione orientata alla rigenerazione sociale e alla valorizzazione del territorio.

Messina Social City potrà affidare specifiche attività a enti terzi appartenenti al Gruppo pubblico locale collegato alla Città Metropolitana di Messina, attraverso convenzioni o contratti, previa comunicazione al locatore e nel rispetto delle finalità previste dall’accordo. L’Azienda speciale provvederà inoltre agli adempimenti amministrativi e agli interventi necessari per rendere la struttura pienamente funzionale alle attività previste, comprese le opere di adeguamento degli impianti, la messa in sicurezza degli spazi e gli interventi finalizzati all’ottenimento dell’agibilità.

Il nuovo spazio, in linea con le finalità del progetto “Fertility”, sarà concepito come un luogo aperto alla città, pensato per favorire inclusione, partecipazione e sviluppo territoriale attraverso attività rivolte a diverse fasce della popolazione e percorsi condivisi tra istituzioni, enti del terzo settore, imprese sociali e realtà associative