 Messina. L'ex Istituto Don Bosco diventa sede del Social innovation lab

Messina. L’ex Istituto Don Bosco diventa sede del Social innovation lab

Redazione

Messina. L’ex Istituto Don Bosco diventa sede del Social innovation lab

mercoledì 20 Maggio 2026 - 19:47

Firmato il contratto di locazione tra l'Arcidiocesi e la Messina Social City. L’immobile sarà destinato allo svolgimento di attività sociali, educative, formative e amministrative

MESSINA – Con la sottoscrizione del contratto di locazione tra l’Arcidiocesi di Messina e l’Azienda speciale Messina Social City, rappresentata dall’amministratore unico Mario Briguglio, prende forma il progetto di riqualificazione dell’ex Istituto Don Bosco, destinato a diventare la sede del Social Innovation Lab legato al progetto “Fertility”, promosso dal Comune di Messina.

L’intesa è stata formalizzata oggi nella sede dell’Arcivescovado di Messina, e consentirà di avviare il percorso di trasformazione della storica struttura in uno spazio dedicato all’innovazione sociale, alla formazione e ai servizi per la comunità.

Secondo quanto previsto dal contratto di locazione, l’immobile sarà destinato allo svolgimento di attività sociali, educative, formative e amministrative. Tra le funzioni previste figurano spazi per l’accoglienza, attività laboratoriali e di coworking, iniziative culturali e artistiche, convegni e seminari, oltre a servizi socio-educativi e assistenziali. La struttura potrà inoltre ospitare attività scolastiche, servizi per l’infanzia, percorsi di sostegno sociale e iniziative dedicate all’emergenza abitativa, nell’ambito di una programmazione orientata alla rigenerazione sociale e alla valorizzazione del territorio.

Messina Social City potrà affidare specifiche attività a enti terzi appartenenti al Gruppo pubblico locale collegato alla Città Metropolitana di Messina, attraverso convenzioni o contratti, previa comunicazione al locatore e nel rispetto delle finalità previste dall’accordo. L’Azienda speciale provvederà inoltre agli adempimenti amministrativi e agli interventi necessari per rendere la struttura pienamente funzionale alle attività previste, comprese le opere di adeguamento degli impianti, la messa in sicurezza degli spazi e gli interventi finalizzati all’ottenimento dell’agibilità.

Il nuovo spazio, in linea con le finalità del progetto “Fertility”, sarà concepito come un luogo aperto alla città, pensato per favorire inclusione, partecipazione e sviluppo territoriale attraverso attività rivolte a diverse fasce della popolazione e percorsi condivisi tra istituzioni, enti del terzo settore, imprese sociali e realtà associative

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