 Messina. Liquami in mare dalla foce del torrente Giostra

Messina. Liquami in mare dalla foce del torrente Giostra

Redazione

Messina. Liquami in mare dalla foce del torrente Giostra

venerdì 03 Luglio 2026 - 19:01

Denuncia di 4 consiglieri della V municipalità. Amam spiega "Puliremo il bosco, poi le verifiche"

La foce del torrente Giostra inquinata da liquami scaricati in mare all’altezza del serpentone per gli imbarchi dei traghetti, ad un passo dell’Agorà appena inaugurata.

Liquami in mare vicino all’Agorà, denuncia dei consiglieri municipali

La denuncia è dei consiglieri della quinta municipalità Raffaele Verso, Salvatore Arena, Andrea Zumbo ed Emanuele Maurotto che chiedono un intervento urgente degli enti competenti. I consiglieri hanno documentato il recente sopralluogo con foto e video che mostrano “…acque che sembrano riconducibili a possibili scarichi, rifiuti, detriti, vegetazione cresciuta a dismisura che rendono necessari approfonditi accertamenti sotto il profilo ambientale e sanitario”.

Foce sporca, non è un fatto nuovo

Secondo i consiglieri non si tratta di una situazione recente, ma che oggi acquista nuova evidenza alla luce della riqualificazione dell’ex Fiera. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha pulito le aree di propria competenza, fanno presente i consiglieri, mentre restano da pulire le aree di Demanio e Comune di Messina.

Amam: “Puliremo”

”Ci siamo già messi in contatto con l’autorità di bacino. Abbiamo chiesto le autorizzazioni indispensabili per operare su quella sorta di bosco che si è formato sul torrente che va rimosso. Solo dopo aver liberato l’alveo potremo verificare la provenienza dei liquami”, spiega Ruello di Amam

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
La pasta reale come si faceva una volta: viaggio nel “regno delle nocciole” di Lidia Calà Scarcione VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED